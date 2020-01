El PPCyL, “muy preocupado” por políticas de izquierda “que supondrán más impuestos, paro y enfrentamiento social”

El secretario general del PPCyL, Francisco Vázquez, en el centro. / Ricardo Muñoz

El secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, aseguró hoy que en su formación están “muy preocupados” y que la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es una “mala noticia para España y para los españoles” porque las políticas de izquierda de PSOE y Podemos van a traer “una maxiva subida de impuestos. crisis económica, paro y enfrentamiento social”.

En declaraciones para valorar la elección del presidente del Gobierno en la segunda votación en el Congreso, Vázquez criticó que la palabra de Sánchez “no tiene ningún valor” después de que dijera que no iba a pactar con los independentistas ni con Bildu o que no dormiría tranquilo con Podemos en su Ejecutivo. “La hemeroteca es demoledora, no tiene palabra”, apostilló el ‘número dos’ autonómico popular.

Igualmente, arremetió contra los líderes territoriales del PSOE, aunque no hayan estado presentes en el Congreso en su mayoría, al considerarles también “cómplices de la votación de la infamia”, donde incluye a Luis Tudanca, secretario general del PSCyL.

Por el contrario, elogió el discurso de Pablo Casado, que calificó de “estado”, y valoró que dejara “claro” que el interés general está por encima del partidista y que se antepondrá las instituciones, España y la Constitución ante “los ataques de Sánchez y sus socios”. “El Partido Popular es el partido de todos los españoles que se sienten desamparados tras esta investidura y no les vamos a defraudar porque queremos una España que no se empeñe en luchas de clases, de géneros ni de religiones, sino que viva en convivencia, paz y seguridad”.