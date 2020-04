El PPCyL pide un 23 de abril para “honrar” a los “mejores” y a las personas fallecidas por el virus

Raúl de la Hoz afirma que no es una jornada de fiesta sino de luto y de confiar que este “desastre no vuelva a ocurrir"

El vicesecretario de Acción Parlamentaria y Comunicación del PPCyL y portavoz de su grupo en las Cortes, Raúl de la Hoz, afirmó hoy que este 23 de abril no es un día de fiesta sino de luto que debe servir para “honrar” a los “mejores en la lucha contra la enfermedad covid-19 y a las personas que “desgraciadamente” han fallecido afectados por este virus.

De la Hoz recordó, en declaraciones a Ical, que cada 23 de abril se entregan los Premios Castilla y León a los mejores en distintas categorías en la antesala de la fiesta de la entidad autonómica en la campa de Villalar de los Comuneros, pero como este año esa celebración está suspendida abogó por que se aproveche este día para”honrar” a los “mejores” en la lucha contra esta pandemía, que situó en los profesionales de la sanidad, y a los fallecidos por ella.

“Su memoria y recuerdo debe capitalizar este día desgraciadamente distinto, atípico y único, no puede ser una fiesta, es un día de luto”, argumentó en declaraciones a Ical con motivo del Día de Castilla y León, que debido al coronavirus se suspendieron todos sus actos institucionales y festivos y la Junta ha declarado luto oficial con las banderas a media hasta.

De la Hoz reconoció que el carácter reivindicativo ha tenido cabida todos los años en la campa de Villalar para mejorar la vida de las personas, pero consideró que en esta ocasión hay que hacer votos “para que esto no se vuelva a repetir, para que no se cometan los errores cometidos y se actúe para que este desastre no vuelva a pasar”. “Hay mucho que aprender”, aseveró.

En relación a los “errores cometidos”, manifestó que “algo no se ha hecho bien” cuando España está a la cabeza en número de infectados y de fallecidos por habitantes, por lo que señaló que surgen preguntas de por qué es así cuando se tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo.

Al respecto, enumeró una serie de países, entre ellos Grecia, Portugal o los nórdicos, mientras que España está en “la balanza” de naciones como Francia, Reino Unido o Estados Unidos, de manera que aseveró que “algo se ha hecho mal” y habrá que analizar si se actuó a tiempo y si las medidas han sido las adecuadas.

Después de esa reflexión, afirmó que es el momento de “arrimar el hombro”, de ayudar al Gobierno, de colaborar y “volcarse para que se tomen las mejores decisiones”. “La lealtad de la que hablan muchos ahora, no es sumisión, sino conciencia crítica, colaborar y recuperar el país”, concluyó.