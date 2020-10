Anda la xente deciendo que pur sere muyer vanye a dare un premiu a las que facen dalguna llavor nel puebru.

A nos, enxamás nus dinon premiu dengunu… Sacausu teniemus a la cigoña na porta todus lus añus cun un ninu mais, pa ponenus nas cuestas mais llabor, i dejanus las tetas comu fardelas vaciés.

Asina fablaban Carmen i María na porta de Carmen…

I pa que demonius queres dengún premiu? – preguntouye Carmen a María- Pa ponelu colgau na cucina i enseñayelu a las vesitas? O pa llevalu colgau del pescuezu cuandu tiengas quei dir conas agueyas? A lo miyore queres llevare´l aldrómene cuandu tiengas que dir a llavar, pa enseñálelu a l´aigua mentras sei tei gielan las manus… Nos non teneimus quei sabere na dei premius, María… i conformainus cun quei un mal aire non nus lleve´l ninu pal ciminteriu. Tamién teneimus quei tenere xeitu conas ogueya, pois non queremus quei´l llobu nus las apañe pa la sua andorga. O tenere manduca pa quei´l cochu sei criye ben populosu…

Ay, María… – seguiú deciendu Carmen- you non entendo muitu d´estas cousas. Peru a nos, ñunca nos dinon premiu dengunu… A lu miyore agora son mais llistas quei nosoutras. Dei dalgunas quei se veyen pur la cai non se pode icire cousa denguna bona Non vale nin pa pedras dei la paré. I lus rapaces que teñen? Haslus guipau? Tudicu´l die coneisus catrapazus nas manus. I tous cun facia dei bobelus. I dei lus sous homes quei me ices? Fablan mentras sei trascordan dei lu cun die fuinun, d´onde veñen, i tamién icen quei agora la sua vida ye meyore. Non sei you, María…- fablaba, Carmen, cun facia remargousa-

Lus premius solu sirvin pa quei t´agaches pur embaxu dei lus mayurales, María… lo mesmu quei cuandu t´arroudillas na iglesia a l´orde del cura. Lus premius non arramplan cona fame, María… ni face tornare a lus cun dié marchonun pa la ciudá! – cuasi choraba, Carmen-

You non queru premius, Carmen… – rispondiuye Maria – tan solu queru vedere un poucu masde dei vida nel puebru, i quei la xente ´s´alcuerde dei lus tempus ya pasaus. A lo miyore dalgunu on tien quei volvere a llavar nel gielu, i empués ponere una gaxa de toyo pa calentaise na coucina baixa

Enxamás sei pode sabere lu quei nus trayerá el dié de mañan, Carmen… – despidiouse, María –

( DÍA DE LA MUJER , A TODAS ELLAS , LAS QUE NO TUVIERON PREMIOS! , TODAS MERECIERON Y MERECEN NUESTRO RECUERDO)

Isasy Cadierno

Enxamás= nunca

Cuestas= espalda

Llabor= trabajo

Vesitas= visitas

Mal aire= enfermedad

Xeitu= cuidado

Andorga= barriga

Manduca= comida

Populosu= gordo, lucido

Cai= calle

Arramplan= quitan

Tornare= volver

Trascordan= olvidan

Gaxa= rama de