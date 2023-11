El presidente del Consejo Comarcal pide “un esfuerzo” a la Junta para no perder a la secretaria

Luis Perales toma posesión como consejero en el pleno del Consejo Comarcal del Bierzo. / QUINITO

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, pidió este jueves “un esfuerzo” a la Junta de Castilla y León para no perder a la secretaria de la institución, con el riesgo que ello conllevaría de “paralización de muchos asuntos”. Ramón explicó que en estos momentos “tenemos a una persona en comisión de servicios que viene de otro ayuntamiento, pero ahora no pueden continuar sustituyéndola allí. En ese ayuntamiento son partidarios de nombrar a una interina para que continúe la comisión de servicios, pero la Junta no da el visto bueno porque dice que no lo ampara la ley, aunque en otras comunidades autónomas sí se puede hacer”.

Ramón, que atendió a los previos minutos antes del comienzo del pleno extraordinario del Consejo celebrado este jueves en la sede de la institución, confirmó que hace tres días se incorporó el nuevo asesor jurídico y ha habido un nombramiento por parte de la Junta de una secretaria-interventora interina para el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM). Además, adelantó que “en enero o febrero se cubrirá una de las plazas que han salido a concurso”. El presidente comarcal reconoció que, a pesar de estos nombramientos, “la situación ha mejorado considerablemente, pero no es la idónea”.

En este sentido, el portavoz de Coalición por el Bierzo en el Consejo, Iván Alonso, instó a Olegario Ramón a trabajar plenamente por la institución para evitar estos problemas: “Esta no es una institución menor y requiere las 24 horas del día de su presidente. Le recomendaría que dejara la portavocía del Ayuntamiento de Ponferrada y se dedique a gobernar el Consejo, porque tiene un problemón encima de la mesa que no se arregla por control remoto ni dando vueltas por el Bierzo. Esto se veía venir y el presidente tiene que prever estas situaciones para poner una solución mucho antes”.

Pleno del Consejo Comarcal

En cuanto al orden del día del pleno del Consejo Comarcal, este jueves tomó posesión de su cargo como consejero el socialista Luis Perales, que sustituye a la alcaldesa de Castropodame, mientras que se tomó consideración de la incompatibilidad sobrevenida para ejercer como consejero del exalcalde de Cabañas Raras, Juan Marcos López.

Por otro lado, el pleno renovó la adhesión del Consejo a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes y aprobó una moción para instar a la Consejería de Cultura y Turismo a iniciar el procedimiento administrativo para catalogar como Bien de Interés Cultural al conjunto de cortines tradicionales del Valle del Rigo y otra moción sobre proyectos eólicos y fotovoltaicos en el Bierzo.