El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo muestra su interés por revalidar el cargo aunque lo supedita a la decisión del partido

Imagen de archivo del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel. / QUINITO

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, desveló este martes su interés por revalidar el cargo tras las elecciones municipales que se celebrarán en el mes de mayo, aunque recordó que la condición necesaria para poder hacerlo es haber obtenido un acta de concejal en alguno de los 38 municipios que integran la institución. Tras el nombramiento de Silvia Cao como candidata del PSOE a la Alcaldía de Bembibre, puesto que ocupó Álvarez Courel en los comicios de 2015, el presidente comarcal defendió el trabajo de su compañera de filas. “Ha demostrado ejerciendo las labores de portavoz que se puede ser incisivo sin crispar la vida pública y estoy convencido de que será la próxima alcaldesa de Bembibre”, afirmó.

En esa línea, Álvarez Courel negó sentirse decepcionado con el nombramiento de Cao como candidata a la alcaldía y circunscribió el asunto a una decisión de la agrupación local. “Estaré donde ella me diga que tengo que estar”, explicó el presidente comarcal, que subrayó que “a veces en política hay que dar un paso atrás”. En cualquier caso, Álvarez Courel destacó a Cao como “la mejor candidata para Bembibre” y se comprometió a estar “a su lado, si me lo pide”.

La presencia de Álvarez Courel en un puesto elevado de la lista que los socialistas presenten a la alcaldía de Bembibre es clave para que el actual presidente del Consejo Comarcal mantenga vivas sus aspiraciones de repetir en el puesto a partir del mes de mayo. “El cargo de presidente del Consejo lo eligen los consejeros comarcales, pero hay que tener un acta de concejal en un ayuntamiento para optar a ser consejero”, recordó Álvarez Courel.

En ese sentido, insistió en que él está “a disposición del partido” y en que “el partido está por encima de las personas que lo representamos”. “Me gustaría continuar en política y me gustaría poder continuar como presidente del Consejo, pero estoy donde estoy gracias a mi partido, y si al final se decide que no esté, me iré para mi casa con la conciencia tranquila”, concluyó.