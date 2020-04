El Presidente se muestra “convencido” de que tendrá que pedir una nueva prórroga en 15 días

Pedro Sánchez, durante su intervención en el Congreso para solicitar la prórroga del estado de alarma / Congreso.es

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se declaró este jueves “convencido” de que en 15 días tendrá que volver a comparecer en el Congreso de los Diputados para solicitar la autorización para una nueva prórroga del estado de alarma en España.

Desde la tribuna de la Cámara, Sánchez contestó a quienes critican que acuda cada 15 días al Parlamento para pedir la extensión del decreto del estado de alarma. “Les adelanto que estoy convencido de que dentro de 15 días voy a tener que volver”, indicó.

Aseguró que prefiere acudir cada 15 días al Congreso para pedir su autorización ya que si demandase una prórroga de un mes se encontraría con las críticas de la oposición acusándole de “saltarse el Parlamento”.

En este contexto, consideró que deberá someterse de nuevo a este trámite porque “evidentemente no habremos puesto fin a la pandemia”. “Y si no lo pido es porque tengamos una noticia tan extraordinaria que prefiero no decirlo”, agregó.