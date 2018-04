El primer Salón de los Vinos del Bierzo en Málaga, ariete para la conquista del mercado andaluz

Más de 20 bodegas de la comarca participarán el lunes en este evento organizado por el Consejo Regulador de la DO

Imagen de archivo de vino DO Bierzo.

Más de 20 bodegas acogidas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) de los Vinos del Bierzo acudirán por primera vez a presentar al mercado andaluz las nuevas creaciones de elaboradas con uvas de las variedades autóctonas Mencía y Godello, en el I Salón de los Vinos del Bierzo en Málaga, que tendrá lugar el lunes. Distribuidores, exportadores, prensa especializada y prescriptores podrán degustar las nuevas creaciones que pretenden servir de ariete para la conquista del mercado andaluz, uno de los más importantes de España.

Es la primera vez que las bodegas de la DO Bierzo organizan de forma conjunta una actividad de este tipo en Andalucía. Según Misericordia Bello, presidenta del Consejo Regulador, “Málaga es una de las plazas más interesantes para dar a conocer los vinos del Bierzo no sólo en Andalucía , sino también en el mercado internacional por la importancia del turismo en la provincia, especialmente el alemán”. Precisamente Alemania es el principal importador europeo de vinos de la DO Bierzo.

El salón de los vinos bercianos en Málaga tendrá lugar en horario de 16 a 21 horas y está prevista la asistencia de profesionales del sector, como distribuidores, compradores, restauradores, sumilleres, tiendas especializadas, grandes superficies, empresas de catering, prensa y prescriptores.