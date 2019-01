El Procurador del Común recibe en 2018 un total de 125 quejas procedentes de la comarca del Bierzo

Reunión alcaldesa de Ponferrada y Procurador del Común. / QUINITO

El Procurador del Común, Tomás Quintana, aseguró este martes que la institución recibió el año pasado un total de 125 quejas procedentes de la comarca del Bierzo, la mitad de ellas dirigidas contra el Ayuntamiento de Ponferrada y la otra mitad contra el resto de entidades locales de la comarca. El estado de la Sanidad, la protección del medio ambiente, la gestión de los bienes públicos, la prestación de servicios por parte de las administraciones y los procesos selectivos de empleo público son los principales asuntos de esas quejas, explicó Quintana, que llevó a cabo su primera visita institucional al Ayuntamiento de Ponferrada y al Consejo Comarcal del Bierzo desde su toma de posesión en el cargo en el mes de octubre del año pasado.

En ese sentido, el objetivo de estas visitas, explicó el Procurador, es “abrir la institución y darla a conocer”, como método para impulsar el uso de los servicios que ofrece por parte de la ciudadanía. En la misma línea, la institución ha hecho llegar un cartel informativo a todos los municipios de la Comunidad, lo que ha motivado que en los meses de noviembre y diciembre de 2018 se hayna recibido 1.000 quejas más que en los dos últimos meses del año anterior.

Entre las innovaciones que Quintana pretende impulsar en la institución también destaca la implantación de la administración electrónica para facilitar las relaciones del Procurador con las administraciones y con la ciudadanía. Al respecto, Quintana anunció que la sede electrónica de la institución estará operativa “antes de finales de febrero”.

Acortar el procedimiento

Por otro lado, Quintana también pretende acortar los plazos de que disponen las administraciones locales para facilitar la información con la que el Procurador elabora sus resoluciones no vinculantes. “Necesitamos la ayuda de las administraciones”, recordó Quintana, que aseguró que se están estudiando los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para forzar la colaboración de las entidades locales, transmitiendo a Fiscalía los casos en que ésta no exista para que pueda depurar responsabilidades.

Con esta medida, el Procurador pretende evitar la “frustración” que puede sentir el ciudadano cuando, después de un año de espera, se le comunica que su queja se archiva porque la administración contra la que se ha interpuesto esa queja no facilita información al Procurador. En cualquier caso, Quintana aseguró que el porcentaje de municipios y entidades locales que no da respuesta a las peticiones de la institución es “pequeño” y está formado, en muchos casos, por pequeños ayuntamientos en los que el secretario municipal no da abasto.

Por último, Quintana valoró que en cerca del 75 por ciento de los casos en que el Procurador envía una recomendación a una administración local, tras recibir una queja, ésta acepta la medida propuesta, lo que contribuye a “evitar eventuales procesos judiciales”.

Visitas institucionales

Durante su recorrido por la comarca del Bierzo, Quintana visitó en primer lugar el Ayuntamiento de la capital, donde se reunió con la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, que se comprometió a estrechar aún más la “colaboración constante” entre ambas instituciones. La regidora celebró el alto nivel de cumplimiento del Ayuntamiento con respecto a las resoluciones del Procurador y valoró sus “llamadas de atención” como un impulso a la “buena praxis” por parte de las entidades locales.

Se da la circunstancia de que Fernández Merayo, abogada de profesión, fue alumna de Quintana, que ejerce como catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León (ULE) desde 1993. Al hilo de esa relación, la alcaldesa destacó el conocimiento de Quintana sobre el funcionamiento de las administraciones públicas y le trnasmitió su “afecto y respeto”.

Tras su visita al Ayuntamiento de la capital berciana, Quintana se reunió también con el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, que aseguró que ambas instituciones comparten “la necesidad de darse a conocer” y el objetivo de “la defensa de los derechos de la ciudadanía”.