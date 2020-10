El Programa Faro contra la soledad comenzará a funcionar en Flores del Sil

Olegario Ramón y María Luisa Varela / EBD

El Ayuntamiento de Ponferrada iniciará próximamente el Programa Faro contra la soledad no deseada tomando como barrio piloto el de Flores del Sil, donde las investigaciones previas han detectado un importante número de casos de esta enfermedad, según confirmaron este viernes el alcalde, Olegario Ramón, y la concejala de Mayores, María Luisa Varela.

Después de realizar 1.200 encuestas presenciales, los técnicos municipales han llegado a conclusiones tales como que la soledad no deseada no es un problema únicamente de personas mayores, sino que también afecta a otros grupos de edad; que está vinculada a la falta de ocupación laboral y existe una relación entre el nivel de estudios y la afectación. Asimismo, se ha establecido una relación inversa entre salud y soledad no deseada, de modo que a mejor estado de salud existe una menor sensación de soledad.

Con estos resultados, el Ayuntamiento ha decidido poner en marcha de forma inmediata el Programa Faro, comenzando en Flores del Sil pero con intención de ampliarlo a todo el municipio, en el que se pretende involucrar al comercio de cercanía como ‘faros’ capaces de detectar este problema entre los vecinos. Además, se formará a una serie de voluntarios para que lleven a cabo labores que permitan solucionarlo, todo ello coordinado por los técnicos de la Concejalía de Mayores.

De forma paralela, se llevarán a cabo actuaciones como teatro de calle, formación y proyecciones de cortometrajes con debate posterior para sensibilizar a la población sobre la soledad no deseada, un problema que no siempre es fácil de detectar. En este sentido, el alcalde puso como ejemplo que el 90 por ciento de las llamadas recibidas en el teléfono de apoyo psicológico que se puso a disposición de los ciudadanos durante el estado de alarma estaban relacionadas con la soledad.