El PSCyL “no descarta” la comisión de investigación sobre residencias que plantea Podemos

Residencia de mayores de la Junta en Ponferrada / QUINITO

El portavoz del Grupo Mixto y líder de Podemos-CyL, Pablo Fernández, mantuvo este miércoles su propuesta de crear una comisión de investigación en las Cortes sobre el modelo residencial en la Comunidad y el socialista Luis Tudanca afirmó que “no se descarta” si no hay transparencia en los datos por parte de la Junta.

“Nos gustaría llevarla adelante”, afirmó Pablo Fernández durante una rueda de prensa telemática tras la reunión de la Junta de portavoces de las Cortes, aunque se mostró de acuerdo en esperar para contar con el respaldo del Grupo Socialista y centrarse ahora en la negociación del pacto de reconstrucción. Por su parte, Tudanca argumentó que esa es una petición de la Federación de Servicios Públicos de UGT-CyL, con la que también se reunió su grupo, y aseguró que, en un primer momento, la reforma del modelo residencial se tendría que abordar en el grupo de trabajo ofrecido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

No obstante, precisó que su grupo “no descarta” la iniciativa en caso de que no hubiera acuerdo con la Junta o que no se facilitarán los datos ni hubiera transparencia en lo ocurrido en las residencias de mayores, uno de los focos de la pandemia.

Pablo Fernández argumentó que “nadie” se ha puesto en contacto con él para la creación del grupo de trabajo, consideró que la Junta “conjuga en futuro” y precisó que, por ello, ha planteado la creación de la comisión de investigación. “Castilla y León no merece un Gobierno desnortado y sin liderazgo”, zanjó.