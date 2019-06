El PSCyL pide al PP “explicaciones inmediatas” sobre las presuntas irregularidades en las primarias autonómicas

La secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez / M. Chacón

La secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, solicitó este domingo al PP que dé “explicaciones inmediatas” sobre las presuntas irregularidades en el proceso de primarias del PP de Castilla y León y tildó de “gravísimo” que un juzgado de Salamanca haya abierto una investigación, a raíz de una denuncia anónima, por si se hubieran producido delitos de “fraude electoral, coacción, financiación ilegal y falsedad documental” en ese momento.

La dirigente socialista no sólo hizo referencia a ese proceso de investigación sino que también tuvo en cuenta las informaciones publicadas en Diario 16 en las que “dirigentes y ex dirigentes del PP”, que no aparecen citados, ofrecen testimonios de estas irregularidades e implica en ellas, entre otros, al ex vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo. “Ya no parece tan anónimo cuando dirigentes y exdirigentes del PP ahora se suman a la denuncia de estos hechos y delitos tan graves”, continuó Ana Sánchez, quien considera que estos testimonios apuntan a “una estafa en un proceso electoral en el que falsificaron cinco mil firmas”.

“Nadie del Partido Popular, ni uno solo de sus dirigente autonómicos, lo ha negado o ha desmentido su veracidad ni ha acudido a poner una querella al juzgado”. “¿A qué esperan Fernández Mañueco o Martínez Maíllo a interponerla?”, se preguntó la dirigente socialista, quien considero que la dirección del PP de Castilla y León “está inhabilitada para la regeneración política”. De confirmarse los hechos denunciados en torno a sus Primarias, “que nadie ha negado”, señaló que estaría perpetuando “situaciones deleznables que nadie ha corregido”, dijo, por lo que exigió explicaciones “o que se vayan a su casa”.

Regenerarse en la oposición

Ana Sánchez no eludió el contexto de negociación entre Ciudadanos y el PP en el que se producen estas informaciones y planteó que los responsables de la formación naranja deben “ahora reflexionar si van a perpetuar a un partido corrupto en el poder”. En este sentido, señaló que la única forma de que el PP de Castilla y León se regenere “es en la oposición” donde, según agregó, es el lugar “en el que los ciudadanos les han situado con sus votos, perdiendo flagrantemente las elecciones con 29 procuradores en una debacle sin precedentes, fruto del hartazgo de un fin de ciclo decadente”.

“Los ‘populares’ de esta Comunidad están carcomidos por la corrupción en toda su estructura durante décadas, con una letanía de sentencias y casos de este tipo”, enfatizó, al tiempo que se preguntó si -a tenor de los presuntos delitos de los que algunos dirigentes y exdirigentes del PP acusan a compañeros en Castilla y León- el partido “se puede permitir contar con un presidente y que al día siguiente un juez le impute por fraude electoral y le condene”.

Por ello, consideró que el PP de Castilla y León debe tener en cuenta “las consecuencias jurídicas y políticas” que tendría para la Presidencia de la institución más importante de la Comunidad y “hasta qué punto llevaría el presunto fraude electoral si se permitiera la investidura de Alfonso Fernández Mañueco”.

En esta línea cuestionó también si es factible “sentarse a negociar en la misma mesa” el futuro de los castellano y leoneses “con alguien como Raúl de la Hoz o Alfonso Fernández Mañueco, sin que antes hayan dado explicaciones sobre qué hay de cierto en estas informaciones periodistas que narran compañeros y excompañeros de partido”.

Mientras tanto, la secretaria de Organización del PSCyl, señaló que el “ganador rotundo” de las pasadas elecciones autonómicas, Luis Tudanca, mantiene “limpieza, honestidad y decencia” y asiste “estupefacto como un hombre serio y responsable” a un final de un PP de Castilla y León “decadente” que, para Sánchez, “no se inventa el PSOE y a quien se suma en primera persona quien después de perder en las urnas quiere presidir la Junta sin aclarar hechos graves que se investigan en un juzgado”.

Ana Sánchez consideró además que los dirigentes de Ciudadanos deben valorar “si es honesto y lo mejor perpetuar en el poder al PP en Castilla y León”. En ese sentido dijo que que está “segura” de que los dirigentes de la formación liberal “se están preguntando” si en la formación política ‘popular’ “queda alguien limpio” y por ello “deben obrar luego en consecuencia”.