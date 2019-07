El PSOE arremete contra Mañueco por “ningunear a León desde el primer discurso”

Los procuradores de la provincia recriminan que el presidente de la Junta no hiciera ninguna referencia a las cuencas mineras

Procuradores por León del PSOE

Los procuradores del PSOE por León en las Cortes arremetieron hoy contra el presidente electo de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que acusan de “ningunear a León desde el primer discurso”. Los seis parlamentarios autonómicos leoneses, encabezados por Nuria Rubio, calificaron de “sangrante” que el futuro jefe del Ejecutivo de Castilla y León no hiciera, por ejemplo, ninguna referencia a las cuencas mineras en su primer discurso ante el plenario de las Cortes.

“De nuevo se ha demostrado que el PP, ahora con Ciudadanos como aliado, sigue dando la espalda a la provincia de León y no se digna ni a citar uno de sus principales problemas, el futuro de las cuencas mineras, entre las prioridades de su programa de gobierno”, apunta Rubio.

Los representantes de PSOE de León en las Cortes consideran que las palabras de Mañueco evidencian su nulo compromiso con León tras olvidar cuestiones importantes como la prometida Unidad de Radioterapia para el Bierzo. “Fue un discurso plagado de generalidades en el que Mañueco no concretó nada, no sólo para León, sino en ninguna de las materias que importan a la gente, como despoblación, empleo, sanidad, juventud y cultura. La verdad es que no defraudó, ya sabíamos que el cambio y la regeneración es imposible con este gobierno y ha quedado demostrado desde el minuto uno”, señaló Rubio como portavoz del grupo de procuradores socialistas por León.