El PSOE asegura que el traslado del parklet costó lo mismo que su instalación

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que la decisión del alcalde de retirar el parklet en la ciudad ha tenido un coste similar al que supuso su instalación, según estimaciones del PSOE. Durante la Comisión de Hacienda celebrada esta mañana, uno de los puntos del orden del día fue la convalidación de la omisión de fiscalización de la factura correspondiente a los gastos del traslado del parklet.

Mabel Fernández, portavoz socialista, explicó que la administración pública debe seguir un procedimiento presupuestario para la ejecución de gastos, lo cual no se respetó en este caso. Según Fernández, no solo no existía partida presupuestaria para el traslado, sino que el proceso administrativo para aprobar el gasto también fue “irregular”. Pese a ser conscientes de la falta de presupuesto, la orden siguió adelante, y la respuesta a la intervención, que debía darse en un plazo de cinco días, se demoró casi tres meses.

Fernández señaló que este tipo de “omisiones de fiscalización” se están volviendo frecuentes en el gobierno municipal, y que estos procedimientos irregulares se llevan al Pleno con más frecuencia de la deseada.

La portavoz también criticó el gasto asociado a la retirada del parklet, calificándolo como un “capricho” del alcalde. Recordó que la instalación original costó al ayuntamiento 12.000 euros, mientras que el acondicionamiento para su traslado tuvo un costo de 7.160 euros, al que se suman los gastos derivados de la instalación de seis bancos y el trabajo de la brigada municipal, lo que, en total, supera los 12.000 euros invertidos en la instalación original.

Por último, Fernández advirtió que estas “irregularidades” no solo afectan al ayuntamiento, sino también a las empresas locales implicadas, las cuales podrían verse perjudicadas. Según explicó, la intervención ha advertido que, si las empresas continúan prestando servicios sin la existencia de un procedimiento administrativo adecuado, podrían enfrentarse a impagos totales o parciales, al considerarse que han colaborado en la realización de gastos públicos de forma “irregular”.