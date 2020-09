El PSOE asegura que los proyectos sanitarios del PP son “carne de su próximo programa electoral”

Pleno de las Cortes de Castilla y León / Ical

Las Cortes de Castilla y León rechazaron este miércoles una moción presentada por el PSOE para agilizar 23 infraestructuras sanitarias en la Comunidad, recogidas en el Plan del mismo nombre para el horizonte 2016-2020. Vox apostó por la abstención, mientras que lo hicieron en contra 41 procuradores (PP y Ciudadanos) y 38 a favor de los socialistas y parte del Grupo Mixto.

“Se les llena la boca hablando de igualdad en España y luego no construyen obras que vertebran la Comunidad”, afeó el procurador socialista Diego Moreno, quien añadió que “además de malos y torpes las infraestructuras siguen igual, por una pésima gestión de inversiones que conviertan en garantías”. Recordó que de las 28 infraestructuras sanitarias del plan, 23 están sin finalizar, “y se termina en cuatro meses”. “Cinco de cada seis proyectos de la Junta no verán la luz en 2020. Pero es que en algunas no han colocado ni la primera piedra. Son humo y un fiasco”, argumentó.

Aprovechó, igualmente, para achacar a Ciudadanos, que presentó una enmienda de resolución rechazada por el PSOE, “haber cambiado las expectativas un año después de empezar en el gobierno”. Igualmente, recordó que otra competencia de la Junta son los consultorios locales y “muchos ayuntamientos han tenido que destinar parte de sus presupuestos a ello”. “Los ayuntamientos nos pueden ser los paganos del trabajo que no hace la Junta en los pueblos”, sostuvo.

También criticó que hay proyectos que “los pueden prometer campaña electoral tras campaña electoral” y lamentó que la Comunidad “no tenga un análisis que estudie las capacidades de respuesta por la pandemia”, cuando la Comisión de Sanidad de las Cortes “lleva dos meses sin reunirse”.

“Con esta moción queríamos sacar a la Junta de su letargo porque algunas infraestructuras no pueden esperar más”, entre los que Moreno citó los aceleradores lineales de Ávila, Segovia, Soria y Bierzo, “comprometidos por Mañueco y que ahora ya sabemos que son carne del próximo programa electoral del PP”. “Solo nos queda esperar un milagro o cambio de gobierno. La Junta no está ni se la espera”, finalizó.

La procuradora del PP, Rosa Esteban señaló que el PSOE solicita finalizar proyectos que “ya lo están o están comprometidos o los trámites iniciados”, lo que criticó Diego Moreno, “por incluir en la misma gama de colores todos los blancos y negros”. “Es una moción argumentada en la base de la demagogia con el único objetivo de enturbiar y esconder los trapos sucios de Pedro Sánchez. La infraestructura y tecnología dependen de las disposiciones presupuestarias y éstas de la financiación autonómica”, justificó, antes de enumerar algunas de las infraestructuras concluidas en los últimos años en la Comunidad.

Por su parte, Alba Bermejo, de Ciudadanos, se mostró “sorprendida” por “cómo el PSOE ha torcido la realidad” y presentó una enmienda de resolución de Cs, basada en que los centros sanitarios son el “esqueleto del sistema de salud”. Y le resultó “decepcionante” que en el texto “no se menciona ni una sola vez a los profesionales sanitarios”, a lo que el procurador socialista prefirió no contestar porque la moción atañe a infraestructuras.

“La Junta cumple de forma escrupulosa con los procedimientos establecidos. El objetivo es que a finales de otoño se puedan extender las UCI hasta un 41 por ciento más de su actual capacidad”, comentó.

El procurador de Vox, Jesús García-Conde, se abstuvo ante la necesidad de “ejecutar urgentemente proyectos no finalizados”, mientras que el de Por Ávila, Pedro José Pascual, admitió un “déficit de infraestructuras sanitarias muy grave”. Mencionó el “incumplimiento” en el centro de salud Las Hervencias, en Ávila, necesario para la ciudad, y que la Junta se comprometió “a mejorar a través de una ampliación, inviable, del centro de salud cercano de Ávila Estación” y que “no solucionaría los problemas de masificación de los demás centros de salud”.