El PSOE califica como “ridícula e inepta” la gestión de Morala

El grupo socialista califica al equipo de gobierno, encabezado por Marco Morala, como “ridículo e inepto” en su gestión política, y consideran que esos términos reflejan fielmente su papel al frente del municipio.

Los socialistas indican que la retirada de los puntos 2 y 3 del orden del día del último pleno municipal supone dejar pendiente el acuerdo con el SOMACyL, un proyecto que había sido impulsado y prácticamente finalizado durante la administración de Olegario Ramón. Este acuerdo, clave para el ahorro energético y la mejora de la red de alumbrado público en Ponferrada, contempla la renovación completa de las luminarias del municipio.

Los socialistas recalcan que el equipo de Morala intentó añadir al proyecto, de manera encubierta, el arreglo de las piscinas cubiertas del complejo Lydia Valentín. Cabe recordar que, pese a las promesas del consejero de la Junta, Suárez-Quiñones, sobre una “inversión inmediata”, lo que realmente buscan es financiar esta obra a través del SOMACyL, con intereses incluidos, sin que la Junta aporte recursos propios.

Falta de rigor y retrasos injustificables

El grupo socialista califica en nota de prensa como “ridículo” que, año y medio después de asumir el gobierno municipal, no hayan cerrado un acuerdo beneficioso para ambas partes, lo que demuestra una preocupante falta de trabajo y de rigor. Además, no es la primera vez que este equipo retira puntos del orden del día tras haber pasado por la comisión informativa, lo que refleja una gestión desorganizada y sin consensos previos.

El principal grupo de la oposición se pregunta qué ha estado haciendo el equipo de gobierno, incapaz de presentar un documento definitivo y consensuado antes de llevarlo a discusión en las comisiones. Este desorden denota una alarmante falta de profesionalidad y preparación en su trabajo.

Por otra parte, en relación a los barrios de San Andrés, las Quintas y el Casco Antiguo, consideran que las explicaciones del alcalde en el pleno llegan tarde y no logran justificar el malestar generado entre los vecinos, particularmente entre quienes temían la expropiación de sus viviendas. En esa misma línea afirman que las declaraciones del líder de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, responsabilizando nuevamente al PSOE, no solo resultan inconsistentes, sino que desautorizan la labor del primer teniente de alcalde. Ante tal situación, los socialista se preguntan por qué el alcalde no toma medidas para reorganizar su equipo, como cesarlo o modificar las tenencias de Alcaldía para relegarlo.

“La situación evidencia una gestión plagada de improvisaciones, promesas incumplidas y falta de liderazgo claro en el gobierno municipal”, apostillan.