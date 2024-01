El PSOE califica de “nefasto, despropósito y trampantojo” el presupuesto de Ponferrada

PSOE de Ponferrada. / QUINITO

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada calificó este viernes de “nefastos, despropósito, trampantojo y auténtico despilfarro” los presupuestos elaborados por el equipo de gobierno de PP y Coalición por el Bierzo para este año, que ascienden a 79,6 millones de euros y se llevarán a pleno el próximo miércoles, 31 de enero. Después de estudiar detalladamente los números, los concejales socialistas denunciaron “enormes recortes en inversión, gasto social o mantenimientos”, mientras se disparan partidas como la de fiestas, que se duplica.

Así lo dijo la concejala socialista Mabel Fernández, quien vaticinó una ciudad “paralizada y con recortes”. Denuncia que hay una drástica reducción en la partida de mantenimiento de edificios, donde se elimina la que se destinaba a colegios. También habla de “abandono” en vivienda social, la eliminación de los puntos violeta o de la participación en el Consejo Social de las Mujeres, se rebaja el programa de conciliación y la partida para el comedor del que se beneficiaban muchos niños en período no lectivo y desaparecen las actividades del Consejo de la Infancia. Añade que tampoco hay un incremento ni “la lluvia de millones anunciada” en ayuda a domicilio. En materia de empleo e industria, Fernández asegura que hay “cero euros” para los polígonos industriales o el desarrollo del Cylog, por lo que habla de “parálisis” en este área.

En cuanto al capítulo de inversiones, que baja dos millones de euros, la concejala socialista asegura que la mayor parte del dinero presupuestado proviene de fondos de recuperación que fueron obtenidos por el anterior gobierno de Olegario Ramón. El resto está condicionado a la “improbable” venta del antiguo solar del cuartel de la Guardia Civil, que se estima en 1,5 millones de euros. “Los técnicos aseguran que su venta es improbable porque el mercado ya no es como era. Esto es un truco”. Según el PSOE tanto el plan de asfaltado, la renovación de la calle el Cristo o la cubierta del pabellón Antonio Vecino están supeditadas a esta venta.

Por el contrario se incrementa de forma muy notable la partida de fiestas, que pasa de 586.000 euros a 1,2 millones. “No sabemos si las fiestas serán el doble de buenas pero ya sabemos que serán el doble de caras”, dijo.

Fernández censura también que se estime que los ingresos del estado crecerán en 4 millones de euros. “Es una estimación pero creemos que no es real porque la población no está creciendo. Además aún se están devolviendo las regularizaciones de los años 2008 y 2009”. Fernández también desvela que los informes económico financieros advierten de que “se está incrementando mucho más el gasto que los ingresos, por lo que se va a reducir el ahorro”.

Servicios externalizados

El PSOE también denuncia un enorme incremento del gasto por la externalización de servicios. El concejal José Antonio Cartón, quien en todo momento habló de “tripartito”, incluyendo así a Vox en el equipo de gobierno, cifró en 829.000 euros el coste por la externalización de las brigadas de parques y jardines, pintura y piscinas de verano. “Con Olegario Ramón estos servicios costaban 384.000 euros, con 55 empleados que este año no van a trabajar”, dijo. “Con este dinero nosotros habríamos contratado a 120 personas”.

Cartón también lamentó que este año se hayan reducido los planes de empleo de la Junta de Castilla y León. “Ni el Ayuntamiento de Ponferrada ni la Junta crean ni luchan por el empleo local”.

Propuesta de abstención

Por su parte la concejala del PSOE Silvia Blanco desveló que han hecho una propuesta a PP y CxB. Los socialistas se abstendrían para permitir la aprobación de estas cuentas a cambio de cinco medidas.

La primera de ellas sería la eliminación de los dos institutos de Cultura y Formación y Empleo comprometidos a Vox, y que el PSOE insiste en que no se pueden crear mientras el Ayuntamiento esté inmerso en un plan de ajuste. “Es un trampantojo. Se les nombraría directores de institutos que legalmente no pueden tener personalidad jurídica ni presupuestos. No podrían hacer nada. Nosotros proponemos nuestra abstención a cambio de no quedar en manos de la ultraderecha”, dijo Blanco.

La propuesta también incluye no externalizar servicios e inversiones en el Cylog, la segunda fase de la Avenida de América, la ampliación del cementerio de Fuentesnuevas y la bomba y la plaza de San Clemente de Valdueza. “Cuatro obras vitales”. A esto se añade recuperar el Plan de Sostenibilidad y Turismo en Destino con las partidas iniciales, tal y como había redactado el PSOE, y por último la creación de la Escuela y Museo de Cerámica en la antigua biblioteca de Compostilla.

“Lo han rechazado porque para ellos la eliminación de los chiringuitos de Vox y mantener el empleo de 55 personas durante seis meses era una línea roja”. Blanco habla también del presupuesto de “las tres mentiras”. “Ni más inversión, ni sienta las bases para la reducción de impuestos y tasas ni hay reparto igualitario entre barrios y pueblos. De hecho las dos grandes inversiones en el medio rural van a la misma pedanía”. También desvela que se va a mantener el servicio de la ORA.

“Es un presupuesto plagado de improbables, que viene a darnos la razón de que solo les interesa el incremento de sus suelos políticos, no tiene en cuenta las necesidades de la población, no es sensible a los problemas de los ponferradinos y de difícil forma se van a cumplir”, finaliza.