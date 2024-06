El PSOE cierra su campaña con “fuerza, ilusión y optimismo”

El PSOE de León, que ha tenido que cancelar el acto previsto para esta tarde debido a las condiciones meteorológicas adversas, ha despedido la campaña de las elecciones europeas pidiendo el voto para su partido para que “León siga avanzando”.

“La ciudadanía ha entendido lo que nos jugamos en estas elecciones europeas, nos jugamos el futuro de Europa y particularmente el futuro de España y de la provincia de León”, ha declarado Javier Alfonso Cendón. El líder socialista ha aseverado que “la única opción con garantías, de progreso, con fondos europeos, con iniciativas de legislación que permitan que una provincia como León tenga un futuro mejor es votar al PSOE”. “La alternativa al Partido Socialista es retroceder con la derecha y la extrema derecha”.

Cendón también ha insistido en el éxito del modelo de gestión de los fondos europeos, que han movilizado 160.000 millones que han modernizado la economía leonesa. “Nuestro programa al 9J tiene muchas iniciativas para nuestra tierra. La mayor cuantía de fondos que se han movilizado en los últimos años han sido los fondos europeos conseguidos gracias a las negociaciones de nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas”, ha asegurado el también diputado nacional.

El secretario provincial ha explicado que “los fondos destinados en León han permitido la llegada de la fibra óptica y del 5G a los pueblos de la provincia, los ERTE para empresas y las ayudas a los autónomos durante la pandemia y la modernización de los regadíos con más de 130 millones en los últimos meses, además de los fondos extraordinarios para generar empleo de calidad en las cuencas mineras”.

El parlamentario nacional también ha dedicado un mensaje a todas las personas que han invertido tiempo y esfuerzo implicándose en esta campaña electoral. “Su apoyo y dedicación son fundamentales para construir la Europa que queremos y merecemos”, ha sentenciado Cendón.

La secretaria de Organización del PSOE de León, Nuria Rubio, ha centrado sus declaraciones en la importancia de votar al PSOE para mejorar los servicios sociales, la atención a las personas mayores y la sanidad en la provincia. Rubio ha destacado que “es fundamental asegurar un sistema sanitario de calidad, especialmente en las zonas rurales, donde la falta de médicos y recursos es una preocupación constante”.

“Los socialistas hemos trabajado para garantizar que las personas mayores tengan acceso a servicios de atención adecuados y para promover un envejecimiento activo. Además, nos comprometemos a mejorar la sanidad pública, luchar contra la despoblación y garantizar que todos los leoneses y leonesas tengan acceso a los servicios esenciales”, ha señalado la procuradora autonómica.

Por su parte, el candidato al Parlamento Europeo, Ramón Gómez, ha subrayado la importancia de estas elecciones, describiéndolas como “las elecciones europeas más importantes del siglo”. Ha señalado que “la oleada de extrema derecha que arrasa Europa y la complicidad de la derecha tradicional hace que el voto a la socialdemocracia sea más importante que nunca para continuar avanzando en materia económica, medioambiental y de justicia social”.

Gómez también ha instado a los votantes a no dar por sentados los derechos adquiridos. “Animo a votar no solo para seguir avanzando en derechos, sino para mantener los que ya tenemos, porque no podemos dar nada por sentado. Están en riesgo los derechos de las mujeres, los derechos del colectivo LGTBI, los derechos de los trabajadores. Hay que votar más Europa, más Europa que sepa gobernar para la mayoría y no para unos pocos, por estas razones pido el voto para el Partido Socialista y todos juntos haremos una Europa más próspera y progresista”.

Con un tono optimista y de agradecimiento, el PSOE de León cierra así su campaña electoral, confiando en que “el respaldo ciudadano permitirá continuar con la senda de progreso y desarrollo que han marcado los últimos años”.