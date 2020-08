El PSOE considera que la Junta “ha fracadaso” en la gestión de las residencias

La coordinadora de Servicios Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, Nuria Rubio, y la portavozde Servicios Sociales, Isabel Gonzalo, realizan un balance del primer año de Gobierno de la Junta en materia de Servicios Sociales.. / M. Chacón | Ical

El Grupo Parlamentario Socialista aseguró hoy que la Consejería de Familia de la Junta “no ha estado a la altura de las circunstancias” en su gestión de la crisis provocada por el Covid-19 donde, en opinión de los socialistas ha quedado demostrado que su modelo residencial “ha fracasado”.

“La Junta no ha estado a la altura de las circunstancias. No tienen capacidad de prevención, ni de resolución, ni de gestión y su modelo residencial ha fracasado”, remarcó la coordinadora de Familia del Grupo Parlamentario Socialista, Nuria Rubio, quien realizó un balance del último año de Gobierno de la Junta, junto con la portavoz de la materia, Isabel Gonzalo.

En este tiempo, añadió, “se ha puesto de manifiesto una descoordinación con la Consejería de Sanidad, se han abandonado a los centros residenciales e instó a la Junta a que tome medidas ya para evitar lo sucedido en meses pasados”. “Ya no hay excusas y no podemos esperar más, ya no hay improvisación”, subrayó, para exigir más personal en las residencia, protocolos de aislamiento o más plazas públicas y mayor transparencia en los datos.

En este sentido, la portavoz de Familia, Isabel Gonzalo, censuró que, en la Comunidad, sólo hay cuatro inspectores para los más de 1.200 centros residenciales, al tiempo que pidió también más personal, menores ratios y una mayor labor inspectora.