El PSOE critica la “desquiciada y errática estrategia” de la Junta frente a la pandemia

Ana Sánchez lamenta la “falta del liderazgo” y Ángel Hernández recalca que el Ejecutivo autonómico “llega tarde y mal otra vez porque no escucha”

Ana Sánchez y Ángel Hernández, miembros de la dirección del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, analizan las últimas decisiones del Gobierno de Castilla y León relacionadas con la pandemia / M. Chacón

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, y el coordinador del Área de Fomento y Turismo del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Ángel Hernández, denunciaron que la “desquiciada y errática estrategia” de la Junta frente a la pandemia genera “incertidumbre, desconcierto y angustia” entre los sectores afectados por las medidas y entre la ciudadanía en general.

Así lo apuntó Sánchez, quien lamentó la “ausencia total y absoluta de liderazgo al frente de la Junta”, donde a su juicio el lunes se vivió “el último episodio del desgobierno que impera” en el Ejecutivo autonómico, en el cual según apuntó “se ha impuesto el estilo desquiciado, sin orden ni concierto, del vicepresidente, sin que al presidente parezca importarle lo más mínimo”. “La evolución de la pandemia en Castilla y León es pésima como consecuencia de la errática toma de decisiones de quien manda en la Junta, que parece ser el vicepresidente”, afirmó.

Los socialistas confesaron estar “muy preocupados por la situación, por el devenir de la pandemia en la Comunidad y por cómo se está afrontando la toma de decisiones”. “Para nosotros la salud siempre ha sido, es y será lo primero. Fue Alfonso Fernández Mañueco quien pronunció la frase ‘hay que salvar la campaña de Navidad’, que en realidad lo resume todo, porque se nos dice una cosa y la contraria”, apuntó Sánchez.

En ese sentido, censuró que la semana pasada el Ejecutivo decidiera cerrar la hostelería en tres provincias apoyado en la evolución de la incidencia acumulada en ellas, mientras que ahora, siete días después, “esos criterios ya no sirven”. Así, recalcó que “la incidencia del virus por provincias no es homogénea”, y por ello expuso que en Burgos Zamora y Soria no habría que cerrar la hostelería con los criterios de la pasada semana de acuerdo con sus cifras actuales.

“Pedimos sentido común, hablar con los sectores afectados, con el resto de grupos políticos, afrontar juntos la lucha contra la pandemia porque para que Castilla y León tenga esperanza de vida, de salud y económica, en el medio y largo plazo, hacemos falta todos”, defendió antes de considerar “inadmisible” la “batallita entre ellos” en que a su juicio está sumida la Junta, ya que “las consecuencias las pagan todos los castellanos y leoneses”.

Medidas urgentes

Según expuso en declaraciones recogidas por Ical, desde el PSOE apoyan medidas para proteger la salud, pero también “medidas y ayudas urgentes, que en el caso de Castilla y León no han llegado desde la Junta a ninguno de los sectores afectados”. En ese sentido, recordó que desde marzo un autónomo del sector de la hostelería ha recibido en Castilla y León el 57,67 por ciento de ayudas del Gobierno de España, el 37 por ciento de sus ayuntamientos y solo un 5,23 por ciento de la Junta. “Más de 120.000 familias viven de la hostelería. ¿En qué está pensando la Junta al tomar así las decisiones, sin hablar con ellos?”, inquirió.

Por su parte, Ángel Hernández afirmó que la Junta está haciendo “dejación de funciones”, y pidió a los responsables del Gobierno autonómico que se fijen en las medidas adoptadas para ayudar al sector en otras regiones como Asturias, Murcia, Cataluña o País Vasco. “La Junta nuevamente llega tarde y mal, porque no escucha”, lamentó antes de recordar que la pasada semana los socialistas han presentado en las Cortes una enmienda a los Presupuestos Generales de la Comunidad con un importe de 75 millones de euros dirigidos a los colectivos que peor lo están pasando en esta crisis, entre los que se refirió a la hostelería, el comercio, los establecimientos deportivos y las empresas culturales, con “ayudas directas para que lleguen a los bolsillos de los empresarios y trabajadores”.

“Es preciso poner en marcha ya un plan de choque y medidas para la hostelería. En su momento se anunció un plan por valor de 20 millones, que apenas dejaría 4000 euros por empresa y 166 euros por familia, y ni siquiera se ha puesto en marcha. Cuando se toman estas decisiones hay que dialogarlas y consensuar un camino para buscar soluciones”, aseguró.

Hernández señaló que a lo largo de la mañana de este martes los socialistas han mantenido varias conversaciones por teléfono con representantes de los hosteleros, que “están esperando que se les explique en qué condiciones se cerrará la hostelería”. “Esperamos que esta mañana en el Consejo de Gobierno extraordinario que se ha convocado anuncien también líneas de ayudas que se publiquen mañana mismo en el Bocyl junto con el decreto de cierre, porque si no nuevamente habrá fracasado este Gobierno”, advirtió.

Además, recordó que el pasado verano el vicepresidente, Francisco Igea, anunció que modificarían una serie de normativa para poder habilitar a los funcionarios de Castilla y León para desempeñar funciones inspectoras. “A día de hoy aún no han habilitado a ninguno. Hasta noviembre, se han hecho 431 inspecciones a comercios para ver su seguimiento de las medidas para paliar la pandemia en toda la comunidad, 623 en cultura y turismo, y ninguna en espectáculos públicos o actividades turísticas. Y ahora decretan nuevamente el cierre de hostelería y comercio cuando ni siquiera han sido capaces ni de inspeccionar si se están cumpliendo las medidas”, expuso.

Para Ana Sánchez, desde el Gobierno autonómico “lo rompen todo”, y “lejos de generar estabilidad en un momento muy grave, siguen abriendo frentes”. Así, señaló que ayer “cargaron de nuevo contra el Diálogo social, que era un signo de referencia del buen hacer de esta Comunidad”. “No pierden ocasión para atacar a los representantes de los trabajadores y empresarios de la Comunidad y vuelven a incumplir acuerdos firmados”, señaló en alusión al “último que firmó Herrera”. “Igea y Mañueco le están haciendo de continuo una enmienda a la totalidad a la gestión de Juan Vicente Herrera, con quien al menos había política de comunidad autónoma, y espacios para buscar consensos con la oposición”, remachó.