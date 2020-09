El PSOE critica la “falta de vergüenza” de la Junta ante los plazos para la Unidad de Radioterapia

Hospital El Bierzo. / QUINITO

El PSOE de León recriminó este martes a la Junta por el “baile” de fechas para la puesta en marcha de la Unidad de Radioterapia en el Hospital El Bierzo: “La Administración autonómica no tiene ninguna vergüenza. En primer lugar, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, no quería ni oír hablar de plazos para la instauración de la radioterapia en el Bierzo y después declaró que se llevaría a cabo en esta legislatura. Hace pocos días, el gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, dijo que aún faltarían cinco años y, ahora, la Consejería dice que tres. Esto no tiene ninguna seriedad y están jugando con la salud de las personas”, afirmó el procurador berciano Javier Campos.

Por su parte, el secretario provincial de los socialistas, Javier Alfonso Cendón, recordó que la Junta “lleva un año redactando el Plan Funcional de la Sanidad sin haber obtenido todavía resultados. Esperamos que, por lo menos, cumpla con el compromiso ratificado en las Cortes, donde admitió incluir en los presupuestos de este año el coste del acelerador lineal para el Hospital El Bierzo”.

Centro de especialidades

En cuanto al esperado centro de especialidades sanitarias en Ponferrada, Campos aseguró que el proyecto está lastrado por la mala gestión de la exalcaldesa, Gloria Fernández Merayo, que “vendió una infraestructura que no se podía hacer porque no se podían ceder los terrenos” y afirmó que el actual equipo de gobierno ponferradino está a punto de concluir los trámites para esa cesión. A partir de ese momento, “es la Junta la que se va a tener que responsabilizar de sacar el proyecto adelante, pero requiere seriedad, y el señor Mañueco no está cumpliendo”.