El PSOE de Borrenes vota en contra de la ordenanza que regulará el cobro en los aparcamientos de Las Médulas

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Borrenes, Alberto Prada, ha votado en contra de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos en zonas reguladas del municipio, debatida este viernes en pleno municipal, al considerar que es el paso previo para que el equipo de Gobierno del PP privatice el servicio, además de suscitarle muchas dudas en lo que respecta a las cuotas designadas en las diferentes áreas y en la forma planteada para controlar el pago y el tiempo de aparcamiento de los visitantes que vayan a conocer el paraje de Las Médulas.

Igualmente, exige a la Junta de Castilla y León, por sus competencias en este espacio declarado Patrimonio de la Humanidad, que ejerza mayor supervisión sobre las actuaciones que se realizan en la zona, “más aún cuando las plantea su mismo partido, en este caso el PP, porque en la degradación del paraje son tan responsables como quien aprueba este tipo de normativas”.

“El objeto de la ordenanza, según el equipo de Gobierno, es regular el tráfico y los aparcamientos y sacar rendimiento de ello, pero, en vista de cómo está planteada, creo que solo responde al afán recaudatorio del PP y que es el paso previo para sacar el servicio a licitación en el futuro y privatizarlo, algo en lo que el PSOE, por supuesto, no está de acuerdo”, ha señalado Prada.

Dicha ordenanza contempla el pago por estacionar en los aparcamientos de Orellán situados en el Mirador, la Iglesia y el Cruce del Castro (estos dos últimos ejecutados el pasado año) y en el de Borrenes, que se está construyendo actualmente en las proximidades del consultorio médico.

En cuanto a las cuotas designadas, serán diferentes según el área: aparcar en el Mirador costará 4 euros por un máximo de cuatro horas y solo estará permitido a turismos, motocicletas y ciclomotores; en la Iglesia la cuota será de 3 euros durante un máximo de cuatro horas para el mismo tipo de vehículos que el anterior; y en los del Cruce y Borrenes, los únicos espacios donde estará permitido el estacionamiento de todo tipo de vehículos, la cuota será, por un máximo de cuatro horas, de 3 euros para los turismos, 10 euros para los minibuses y 20 euros para los autobuses. En estas dos zonas también se contempla una tarifa especial para autocaravanas de 10 euros al día, con un máximo de tres días de permanencia.

En principio, la ordenanza reguladora contempla que el pago será en efectivo, al no contar con parquímetros ni funcionar correctamente los datáfonos por la falta de cobertura en algunas zonas, y las multas por exceder el tiempo de aparcamiento serán de 80 euros y de 90 euros en caso de aparcar sin ticket. Respecto al cobro y control del tiempo en los aparcamientos, el mandato recoge que se encargará el personal asignado por el Ayuntamiento a través de planes de empleo “o por la empresa concesionaria si se saca a licitación en el futuro”, tal como afirmó el alcalde, Eduardo Prada.

“Permitir solo un máximo de cuatro horas en el aparcamiento de Borrenes, contando la distancia que hay andando hasta el Mirador de Orellán, que es el sitio más visitado, es algo que no tiene ningún sentido”, apunta el portavoz del PSOE. “Además, me surgen bastantes dudas respecto al control del pago y tiempo de aparcamiento sin contar con parquímetros, grúa o un sistema bien planteado en este sentido”, ha añadido.

Por otro lado, Alberto Prada ha mostrado su preocupación en el apartado de las caravanas, ya que “si se les deja aparcar durante tres días, el parquin debe estar habilitado para ello, con servicio de agua y otras obligaciones que contemplan estos espacios. Según el alcalde popular, las caravanas que utilicen el aparcamiento solo lo harán durante unas horas para visitar Las Médulas, pero no sé qué tipo de dotes de adivinación tiene para avanzar esto”.

Igualmente, el socialista ha incidido en que la ordenanza no contempla el control de aparcamientos de forma clara “y no es algo que se pueda dejar al azar precisamente”. “Sin policía municipal, ¿cómo se va a evitar que los visitantes, para evitar el pago en los estacionamientos regulados, aparquen libremente en otras áreas del pueblo que dificulten el tráfico y la vida de sus habitantes? ¿Cómo se va a controlar, desde los aparcamientos alejados del Mirador de Orellán, que alguien evite pagar el estacionamiento porque diga que simplemente va, por ejemplo, a tomarse un café en el pueblo cuando en realidad va a visitar Las Médulas? ¿Se va a impedir directamente el paso a todos los vehículos? ¿Se va a perseguir a los conductores que digan que no van a estacionar en el aparcamiento del Mirador para ver si lo cumplen?”, ha cuestionado.

El PSOE de Borrenes considera que la ordenanza tiene “demasiados flecos sueltos y dejados al azar para que se haya aprobado y se ponga en funcionamiento tan alegremente, a pesar de que el alcalde haya insistido en que puede verse como un sistema de prueba, cuando sabemos que si se aprueba la ordenanza es para mantenerla”, ha concluido.