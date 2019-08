El PSOE de Cacabelos acusa a IU de falta de ética por difundir las conversaciones entre ambos partidos

Junior Rodríguez e Inés Díaz, alcalde y concejala socialistas del Ayuntamiento de Cacabelos / QUINITO

El PSOE de Cacabelos ha acusado a Izquierda Unida de no mostrar “la más mínima ética” tras comprobar que “las conversaciones que mantuvimos IU y PSOE fueron grabadas y difundidas al más puro estilo comisario Villarejo. Las cloacas de España parece que han llegado a Cacabelos”.

En un comunicado conjunto de la Comisión Ejecutiva Local y el grupo municipal en el consistorio, los socialistas reiteran que la portavoz de IU, Susana Vila, “falta a la verdad cuando dice que habrá un gobierno bipartito” de PSOE y PP, “cuando ha quedado demostrado que el PSOE es el único que conforma gobierno de Cacabelos”, al tiempo que le recuerda el pacto entre IU y PP en Palacios del Sil entre 2011 y 2015.

Los socialistas cacabelenses insisten en que “IU no formó un gobierno de izquierdas porque no quiso” y que la coalición “ha fallado a sus votantes cuando no ha querido formar parte de un gobierno de izquierdas de la mano del PSOE por unos intereses aún desconocidos que no ha querido explicar”. Una vez más, repiten que IU quiso imponer a SxC en el equipo de gobierno, aún a sabiendas de la complicada relación de esta formación con el Partido Socialista, y lamentan que sigan atacando por el asunto de las retribuciones del alcalde y los tres concejales socialistas.

Por último, recuerdan que “tenemos cuatro años por delante para trabajar humildemente por el municipio, llegando a acuerdos con todos los partidos en beneficio únicamente de los ciudadanos del municipio. Apostemos por ello y demostremos que todas las fuerzas políticas estamos a la altura”.