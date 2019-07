El PSOE de Cacabelos anuncia que gobernará en solitario

Junior Rodríguez nuevo alcalde socialista de Cacabelos. / EBD

El PSOE de Cacabelos ha anunciado en un comunicado su intención de gobernar en solitario en el Ayuntamiento después de no llegar a ningún acuerdo con Izquierda Unida y Socialistas por Cacabelos, los dos partidos que apoyaron la investidura como alcalde de Junior Rodríguez, a los que acusan de rechazar todas las propuestas del PSOE para formar un gobierno conjunto.

En el comunicado, los socialistas señalan que IU no dio “posibilidad de diálogo alguno a no ser que se aceptara su imposición”, mientras que a SxC se le ofreció incorporar al equipo de gobierno a miembros de la lista “que no tuviesen la condición de expulsado o exmilitante del PSOE”, algo que la agrupación de electores no aceptó “bajo ningún concepto”.

De esta forma, el PSOE da por concluida toda negociación con estos dos partidos y asumirá el gobierno de Cacabelos en solitario “con la mano tendida respetando la pluralidad política”, al tiempo que piden al resto de grupos municipales “altura de miras y trabajo conjunto para poner a Cacabelos en el lugar que se merece”.