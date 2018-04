El PSOE de León apela al Consejo Consultivo “contra el ataque a las juntas vecinales”

La procuradora berciana del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Gloria Acevedo, en una imagen de archivo. / C. Sánchez

El PSOE de León apeló este lunes al Consejo Consultivo sobre las últimas exigencias del Gobierno “que suponen un ataque a la continuidad de las juntas vecinales mediante la limitación de sus secretarios”. La procuradora Gloria Acevedo aprovechó la presentación de la memoria anual de este órgano en la Comisión de Presidencia de las Cortes para pedir a su presidente, Mario Amilivia, una valoración sobre el Real Decreto que elimina la figura de vecino secretario para que sus funciones sean asumidas por un funcionario de habilitación nacional o de carrera adscrito al ayuntamiento de referencia.

Mario Amilivia respondió que “el problema está en las diputaciones provinciales” cuya “razón de ser es ser el ayuntamiento de los ayuntamientos y, en este caso, disponer de servicios de asistencia municipal que puedan complementar este déficit de personal cualificado en las juntas vecinales”. El presidente del Consejo Consultivo señaló que esto no se cumple “del todo, pero ahí está el futuro, porque esa competencia es de las diputaciones, que son las que deben prestar ese servicio” y apuntó el caso de “algún Consejo Consultivo, como el de Andalucía, que se ha convertido, en la práctica, en el órgano de asesoramiento de las entidades locales”. Amilivia indicó que “habría que modificar la ley, pero no me parecería mal” y agregó que ello conllevaría a tener que ampliar la plantilla.