El PSOE de Ponferrada critica la gestión económica de Morala

Mabel Fernández. / QUINITO

La concejala del PSOE Mabel Fernández ha expresado sus dudas sobre la capacidad del actual alcalde para cumplir con sus promesas electorales. La socialista destacó que, en su opinión, el alcalde, desde que asumió el cargo, ha planteado incertidumbres sobre la aprobación del presupuesto antes de finalizar el año, señalando que esta reticencia podría estar orientada a culpar al Gobierno de Sánchez por la falta de inversiones en Ponferrada.

Mabel Fernández ha querido recordar que durante los 4 años de gobierno del PSOE se redujo la deuda en un 18 por ciento y reta al nuevo equipo de gobierno a que haga unos presupuestos que cumplan con la Ley de Estabilidad y conlleven inversiones importantes en Ponferrada. También ha querido aclarar que los presupuestos municipales no dependen en ningún caso de la aprobación ni de los Presupuestos Generales del Estado, ni de la Comunidad Autónoma.

“La participación en los tributos del estado es una estimación. Porque no se puede saber la recaudación hasta que no sean los períodos recaudatorios del IRPF y de Sociedades, por lo que siempre se trabaja sobre una estimación. Además, si el Alcalde cree que es tan importante esa estimación siempre puede esperar a aprobar los presupuestos a que estén los estatales y continuar con los presupuestos de 2023 prorrogados, presupuestos que les aseguramos que eran buenos para Ponferrada y su ciudadanía”, dicen desde el PSOE.

Gestión de la economía en Ponferrada

Mabel Fernández ha asegurado que, en cuanto a la disolución de Gersul, “nos han sorprendido las palabras del Alcalde, se ve que en la oposición estaba contra todo sin enterarse si quiera lo que se estaba aprobando”. Le señala al PP que “el PSOE en el anterior mandato hizo los deberes y se preparó para la disolución de Gersul que ya estaba anunciada y había comenzado. Por lo que ya existe una tasa en el ayuntamiento que sustituye al tasazo aprobado por el PP en Gersul y que supondrá una reducción de 10 euros para muchos de los ciudadanos de Ponferrada. Datos que corroboró el informe de la Tesorería Municipal que señalaba que la nueva tasa va a suponer para viviendas una media de 33,54 € frente a los 38,00 € de GERSUL y para locales una media de 89,55 € frente a los 145 € de GERSUL”, dicen los socialistas.

“En resumen, aprobamos una ordenanza con una importantísima rebaja para los ciudadanos, en una votación en la que el PP se abstuvo y parece que ni siquiera se enteró que ya tenemos tasa aprobada”, reivindica Mabel Fernández.

La anterior concejala de Hacienda continúa afirmando que “en ningún caso la disolución de Gersul es motivo para no elaborar los presupuestos. Es más, afortunadamente tenemos ordenanza y podemos aplicarla de forma inmediata, y con una importante rebaja”. Esas palabras nos hacen sospechar, que el PP, continuando con su estrategia política y va a modificar la ordenanza de manera mínima para atribuirse como logro de que van a bajar las tasas municipales. Hecho que dista mucho de la realidad y sobre todo de las promesas electorales del Sr. Morala”, apuntó.

El Grupo Municipal Socialista “continúa esperando esas grandes reformas fiscales de las que nos hablaban, aún recordamos las duras palabras del señor Morala en la oposición cuando llamaba ‘sacacuartos’ a Olegario Ramón por no eliminar la tasa de la basura”. Mabel Fernández se pregunta “¿quién es el que sale con las manos llenas y saca los cuartos a los ponferradinos?. No sabemos si es falta de conocimiento, de rigor, de no contrastar los hechos, no sabemos si es que no lo cuentan bien, o incluso si es que hablan en serio”.