El PSOE de Ponferrada critica la organización de las 21 Lunas y Media y la gestión de la concejalía de Deportes

Iván Castrillo, exconcejal de Deportes del Ayuntamiento de Ponferrada, ofreció este miércoles una rueda de prensa para realizar una “crítica constructiva” sobre la gestión de la concejalía de Deportes y la planificación de la carrera de las 21 Lunas y Media.

Castrillo destacó que el recorrido de la carrera, que no recuperó la histórica 21 Lunas y Media, fue una “falta de respeto” hacia los anteriores organizadores del evento. Además, señaló que la prueba fue organizada por una empresa externa y no contaba con la homologación del recorrido, carecía de constancia en el calendario oficial y no tenía jueces acreditados, a pesar de haber costado 9.000 euros.

Según el exedil, diez minutos antes de la salida no había un arco de salida, y en el kilómetro 15 no había avituallamiento para los últimos 70 corredores. También criticó la elección de un recorrido que incluía zonas poco iluminadas, como Compostilla y el paseo del Río. La falta de baños en la salida y llegada, así como la ausencia de duchas, fue otro punto destacado, ya que según Castrillo, “los corredores no pueden ir a 800 metros del lugar donde se terminó la prueba para poder ducharse”.

Castrillo cuestionó la validez del recorrido, poniendo en duda que este contara con la aprobación de la Policía Municipal. Además, lamentó la falta de consulta con los clubes de atletismo de la ciudad y los atletas al seleccionar un recorrido que incluyera, entre otros, la subida de General Vives, que consideró inapropiada para una media maratón.

El exconcejal hizo referencia a las recientes declaraciones del alcalde, Marco Morala, quien afirmó que las pruebas deportivas son beneficiosas para la ciudad. Si bien los socialistas están de acuerdo en que se deben fomentar este tipo de eventos deportivos, expresaron su preocupación por el hecho de que se hayan eliminado pruebas que anteriormente funcionaban bien, como la Farinato, el ajedrez gigante y el Peso Templario, entre otros.

Situación de las Piscinas Climatizadas de Ponferrada

Castrillo también abordó la situación de las piscinas climatizadas de Ponferrada, específicamente la del Lydia Valentín, que lleva cerrada casi un año y medio, y el reciente anuncio del mantenimiento de la piscina Ángel Pestaña.

El exedil cuestionó por qué se ha optado por realizar estos trabajos ahora en lugar de en la época de verano. Reiteró que no es aceptable que la única piscina disponible para los usuarios esté cerrada y pidió más transparencia y comunicación por parte de la concejala, Eva González, señalando la falta de comisiones informativas, que solían llevarse a cabo mensualmente durante su mandato.