El PSOE insiste en ayudar con los presupuestos pero sin tratar con Vox

El PSOE de Ponferrada presenta la revista digital Puente de Hierro. / CC

El PSOE de Ponferrada ha presentado la mañana de este jueves el segundo ejemplar que publican en este mandato de la revista digital ‘Puente de Hierro’, que saldrá aproximadamente cada 4 o 5 meses y que aborda la actualidad del Ayuntamiento de la capital berciana. Esta edición está, en palabras del secretario general y portavoz de los socialistas, Olegario Ramón, “recién salida del horno”, pues aborda también uno de los temas de más actualidad, los presupuestos de este 2024.

En la portada de la revista se puede ver una fotografía en la que aparecen el alcalde, Marco Morala, y los concejales Iván Alonso y Luis Antonio Moreno, minutos antes de presentar el Presupuesto General del consistorio. Encima aparece la palabra “Cancelados”, ya que el alcalde, Marco Morala, suspendió el pleno donde se iban a aprobar la noche antes de que se celebrara. “Un hito histórico” según Ramón, que “aunque no tengo el dato, si alguna vez ha pasado esto en la historia de Ponferrada serán muy pocas”, señala.

En la revista también se podrá leer un artículo de opinión del propio secretario general del PSOE en Ponferrada, que tiene como título una “necesidad imperiosa del Ayuntamiento”: Volver al sentido común. “En este artículo digo, entre otras cosas, que el capitán del barco no es quien tiene que avivar el fuego sino hacer todo lo contrario y no mentir a la tripulación, y aquí sí lo hace. No hay rueda de prensa, nota o comparecencia en la que no mienta o como mínimo, adultere la realidad”, apunta Ramón.

La revista digital también habla de que “este equipo de gobierno es el más caro de la historia” y es que, “aunque ha habido una modificación a la baja del gasto, sigue siendo muy superior al del año pasado”, afirman. Este hecho Ramón lo ha ejemplificado con “el personal de confianza, porque nosotros teníamos un jefe de prensa y ni siquiera teníamos auxiliar administrativo, y en este caso hay hasta 5 personas de confianza”.

Los socialistas también hablan en Puente de Hierro de la película que se iba a grabar en Ponferrada sobre Nevenka, con Icíar Bollaín como directora. Se trata de un proyecto que surgió en el mandato pasado, “cuando nos visitó Icíar y nos contó el proyecto, y vino también personal para localizaciones, y luego llegaron las elecciones, se cambió de gobierno y lo que iba a ser una realidad todo fueron problemas, esperas, y al final se va a grabar en Zamora y en Bilbao”, señala el portavoz. “Están encantados porque va a haber mucha gente que va a consumir, dormir, le va a dar promoción a la ciudad, la hemos perdido en Ponferrada porque también iba a servir para promocionar nuestra ciudad porque es una película que van a ver millones de personas. Desde el punto de vista ideológico la decisión es desacertada. Hicimos marchar un día a Nevenka y por segunda vez parece que la hacemos marchar“, reitera el exregidor.

Acerca del mantenimiento y principalmente el de los colegios, el PSOE de Ponferrada lamenta la reducción de 50.000 euros en el mantenimiento de edificios públicos, y la modificación presupuestaria que “quitó 80.000 euros de mantenimiento de colegios y lo pasó a festejos”. “Esto dice mucho de este equipo de gobierno”, apunta Ramón.

Sobre las decisiones del área de deportes, que “carecen de lógica”, el PSOE critica que hayan desaparecido “pruebas tan consolidadas y con gran repercusión para la ciudad” como la Farinato, la carrera 10K o el ajedrez Pequeños Gigantes. “Alguien con sentido común no se plantearía acabar con iniciativas que son todo un éxito”.

También hablan del “abandono” del parque del Plantío, donde “habíamos hecho un esfuerzo especial”. Aseguran que “más allá de que sea acertado o no retirar la estatua de Gómez Núñez, creemos que no es buena idea introducir en un lugar de paso un obstáculo de ciertas dimensiones, y además lo han dejado hecho un desastre”.

Para terminar, hablan de Lorenzo Gallego, exconcejal socialista fallecido recientemente. Sobre él escribe José Manuel Neira, que habla sobre la trayectoria de Lorenzo, “un hombre religioso que se unió a movimientos que dentro de la iglesia tenían sesgo de temas sociales”. Una “pérdida dura”, manifiestan.

Olegario Ramón ha querido finalizar con un mensaje: “La situación de esta ciudad, de estos pueblos, es de caos. No se merecen los ponferradinos y ponferradinas esta situación, que no va a mejorar probablemente, va a empeorar, e iremos viendo cómo se desenvuelven los temas pero tiene difícil solución”.

Voluntad del PSOE para ayudar con los presupuestos

El PSOE de Ponferrada ha vuelto este jueves a tender su mano para “ayudar en lo que haga falta”, aunque “sin cruzar la línea roja que para nosotros es Vox”. De esta forma, los socialistas se prestan a “escuchar y recibir a quien quiera hablar con nosotros para echar una mano y salir del caos”.

Recuerdan que “para salir del lío en el que estábamos” presentaron una propuesta “para que no dependieran de la ultra derecha, con unas condiciones perfectamente asumibles pero dijeron que no, y al mismo tiempo negociaba con Vox y el alcalde aceptó unas condiciones vergonzosas”. Ahora, los socialistas parten de la propuesta anterior, que fue “una solución de urgencia”, aunque esta vez adelantan que sus exigencias serán mayores.

Asimismo, el grupo socialista ya ha tenido un “primer contacto” con el Partido Popular, concretamente con el concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, y esperan tener una reunión en los próximos días.