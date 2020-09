El PSOE dice que el 25 por ciento del Pacto de Reconstrucción no se ha puesto en marcha

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Virginia Barcones. / M. Chacón (Ical)

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Virginia Barcones, denunció hoy en Valladolid que el 25 por ciento de las 86 medidas que se contemplan en el Pacto por la Recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León “no se han iniciado”.

Al mismo tiempo, lamentó que el Gobierno autonómico no haya remitido al PSOECyL el informe sobre el desarrollo y ejecución de las medidas incluidas en el acuerdo, tal y como recoge el propio Pacto por la Recuperación, como paso previo a la comparecencia prevista para mañana en las Cortes por parte del consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, para informar sobre el desarrollo y ejecución de estas medidas.

Barcones, quien compareció para analizar la actualidad parlamentaria, informó de que “hace unos minutos” ha remitido tanto al presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, como al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, una carta en la que exige la remisión del citado informe a los grupos parlamentarios, tal y como recoge el punto seis del Pacto por la Recuperación relativo al procedimiento a seguir.

“El apartado seis dice literalmente que se elaborará un informe sobre el desarrollo y ejecución de las medidas incluidas en el presente acuerdo y dar cuenta del mismo a los grupos parlamentarios a través de las Cortes de Castilla y León”, relató, al tiempo que preguntó a la Junta “dónde está el informe sobre el que hay que dar cuenta a los grupos parlamentarios”. Por ello, denunció que se está “incumpliendo” el acuerdo dado que sobre este informe se basan los grupos parlamentarios para poder realizar una batería de preguntas en sede parlamentaria.

Barcones tildó de “tan esperpéntica” esta situación e hizo un paralelismo con “imaginar que viniera el procurador del común a comparecer y no dispusiéramos de este informe sobre el que vamos a debatir o que viniera el Consejo de Cuentas con sus informes de fiscalización”. Por ello, se preguntó “de qué vamos a hablar mañana” y “a qué viene exactamente el vicepresidente de la Junta de Castilla y León a hacer a estas Cortes”.

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes teme que se trate de “poner en marcha una vez más toda la maquinaria propagandística de la Junta de Castilla y León” y apuntó a “si quizás los Consejos de Gobierno se le están quedando pequeños al vicepresidente de la Junta y ahora también en las Cortes va desplegar toda esa maquinaria” dado que “ese no era el objeto del acuerdo”, dijo.

En esta línea, reconoció que el Grupo Socialista tiene “serias discrepancias” sobre el cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno autonómico -en alusión a las declaraciones de Igea de tener el 83 por ciento del acto cumplido– y sostuvo que “mal empieza la evaluación del propio cumplimiento si esa comparecencia se hacen incumpliendo con el Grupo Parlamentario Socialista”. Así, criticó la falta de médicos en los consultorios locales o que la Comunidad siga teniendo unas tasas universitarias de las más altas del país.

“El mejor instrumento”

Sin embargo, Barcones reiteró que los socialistas siguen pensando que el Pacto por la Reconstrucción de Castilla y León es “el mejor instrumento para salir de esta, sin dejar a nadie atrás” y relató que en el acuerdo había dos tipos de medidas “muy claras”. “Unas en el corto plazo, en el inminente, que se trataba de preparar a nuestra Comunidad para que no volviera a suceder lo que ya habíamos vivido en la primera ola de la pandemia”, manifestó, y agregó que “nos encontramos en la segunda ola y todas esas medidas de ejecución inmediata para preparar a nuestro sistema, a nuestros servicios públicos para activar toda la red de protección, para paliar las terribles consecuencias económicas y sociales que está dejando esta pandemia lamentablemente en su inmensa mayoría esto no ha sido cumplido”.

Asimismo, lamentó que “mal empezamos si para evaluar el cumplimiento del pacto se incumple el mismo” y manifestó que “mañana los ciudadanos de Castilla y León merecen seriedad, un Gobierno que de certezas” y argumentó que “los socialistas seguimos pensando que el Pacto es el mejor instrumento, el más eficaz para salir de esta, para que no dejemos a nadie atrás” pero advirtió de que “para eso hay que cumplir los acuerdos a los que se llega empezando el cumplirlos para dar cuenta del propio cumplimiento”.

“La pandemia no puede ser el escudo de la incompetencia de la Junta de Castilla y León, la pandemia no puede ser el escudo para la falta de palabra de la Junta de Castilla y León porque no es posible que nosotros tuviéramos la máxima lealtad en la primera ola de una pandemia, que entendimos que pilló a todo el mundo con el pie cambiado, que reconocemos que todas las administraciones intentaron hacerlo lo mejor posible pero es que en esta segunda ola no hay excusa”, declaró.

En este sentido, aseveró que en Castilla y León “no hay excusas” porque valoró que “la oposición ha sido la oposición más responsable de toda España” porque, dijo, el PSOE propició que hubiera un acuerdo porque se entendió que “era lo mejor”. “Pero lo que no se puede hacer ahora es no cumplir los acuerdos, llevar tres meses sin saber nada del Gobierno de Castilla y León y ahora que viene la segunda ola volver a invocar el acuerdo, el estar todos juntos como hermanos”, indicó Barcones.

Finalmente, aseguró que los socialistas intentarán tener “un debate profundo” y pidió parar “los artefactos y los fuegos de artificios”. “La credibilidad que uno tiene cuando en el primer renglón ya se está desviando del camino trazado mal vamos pero bueno…”, agregó. “Esta es la propia esencia de la política, de la confianza de la ciudadanía en las instituciones y si queremos ser creíbles a la ciudadanía como política en su conjunto no se pueden permitir es este tipo de actuaciones porque la gente lo que espera de nosotros es que demos lo mejor en este momento tan dramático y lo mejor no de política de regional preferente sino que lo que esperan es política de primera división”, concluyó la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes.