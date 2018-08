El PSOE exige la dimisión o el cese inmediato de Ricardo Miranda por filtrar el pliego de licitación del TUP a Ulibarri

Ricardo Miranda. / C. Sánchez

El Grupo de Concejales Socialistas en el Ayuntamiento de Ponferrada exige al concejal del PP Ricardo Miranda su dimisión inmediata por presuntamente revelar información privilegiada a José Luis Ulibarri -en prisión preventiva acusado de ser el cabecilla de la Operación Enredadera- sobre el proceso de adjudicación del TUP (Transporte Urbano de Ponferrada), en lo que entiende que es un “presunto hecho delictivo”. En concreto, le acusan de filtrar a Miguel Manovel, mano derecha de Ulibarri, el pliego de licitación del servicio. Si Miranda, edil de Movilidad en el periodo al que aluden los socialistas, no dimite, exigen a la alcaldesa su cese inmediato. “Tenemos información fiable de que Miranda hablaba habitualmente con los responsables del TUP del proceso de licitación que se preveía: del pliego, los informes técnicos… les preguntaba si estaban bien hechos, si le daban el visto bueno”, explicaba este jueves Olegario Ramón, portavoz municipal del PSOE, en rueda de prensa.

De esta manera, según los socialistas, Miranda habría ‘preparado’ todo el proceso de licitación del servicio para que recayera de nuevo en la empresa de Ulibarri, que forma parte de la UTE que lo viene prestando desde hace años. Aunque el PSOE no ha revelado la fuente, sus informaciones procederían, al menos en parte, del sumario del caso Enredadera.

Sobre las últimas manifestaciones del equipo de gobierno y su cambio de opinión sobre el TUP -hace unos días, tras explotar la Operación Enredadera-, anunciando que ya no licitaría el servicio sino que pasaría a prestarse de manera directa por el propio Ayuntamiento, Ramón se reafirma en que se trata de “una cortina de humo”, un intento de desviar la atención de unos hechos que “no hay humo que tape”.

Asimismo, exigen a la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, que explique públicamente si conocía las actuaciones de Ricardo Miranda, así como un pleno extraordinario y monográfico sobre la implicación de Ponferrada en la Operación Enredadera. Si la alcaldesa no lo convoca, el PSOE anuncia que forzará su celebración con el apoyo de otros grupos de la oposición, como Ciudadanos y PeC, que también han reclamado una sesión monográfica sobre este asunto, tal y como les habilita la ley. “Este ya no es un PP ‘diferente’; la alcaldesa ya no se puede jactar de que Ponferrada no está implicada en la Operación Enredadera, que desde su equipo no se ha hecho nada irregular”, indicó el portavoz del PSOE.

En el mismo pleno, según el PSOE, la alcaldesa deberá explicar sus conversaciones y reuniones con Ulibarri, quien supuestamente la habría presionado para volver a sacar a licitación el concurso del servicio de Limpieza en lugar de adjudicárselo como estaba previsto tras la sentencia que se lo retiraba a FCC, a Urbaser. Sobre este servicio, el PSOE recuerda que fue Ricardo Miranda “quien cambió en la correspondiente comisión la propuesta” -defendida por sus compañeros los concejales populares Roberto Mendo y Amparo Vidal- de adjudicación a Urbaser por la de una nueva adjudicación.

Por todo ello, el PSOE entiende que el Ayuntamiento no tiene el control sobre las concesionarios de los servicios públicos apostando por ello por su municipalización.

Los socialistas también ‘esperan’ las explicaciones de exacalde Samuel Folgueral, en concreto sobre sus llamadas y reuniones con el empresario encarcelado.