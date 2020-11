El PSOE pide explicaciones a Folgueral sobre sus adjudicaciones y relaciones con empresarios investigados en casos de corrupción

La agrupación local socialista afirma que el equipo de gobierno de Ponferrada trabaja "para superar redes clientelares" y contesta al líder de USE que no estará "legitimado" para criticar hasta que conteste a una serie de cuestiones

Sede del PSOE en Ponferrada / QUINITO

En relación a las manifestaciones realizadas por Samuel Folgueral aludiendo a presuntas irregularidades llevadas a cabo por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, la Agrupación Local del PSOE afirma que la gestión del gobierno municipal es “impoluta”, una realidad “novedosa” en la ciudad. No obstante, afirman que no les cabe duda que Folgueral recibirá explicaciones en el pleno, “incluso más de las que él espera”.

De todas formas, la agrupación afirma, respecto a la “legitimidad de este señor” -por Folgueral-, que para que sus manifestaciones se tomen en serio antes deberá explicar antes una serie de cuestiones. Entre ellas, “por qué ayudó a que se adjudicara un contrato durante el Mundial de Ciclismo a un exconcejal del PP“; “por qué tenía que hablar por líneas seguras con el empresario implicado en el caso Gürtel y la Enredadera“; “por qué ofrecía alegremente ampliar los avales del Mundial”, y “por qué y como adjudicó un contrato que ha sido un desastre para esta ciudad y a veinte años por 130 millones de euros o cuando explique por qué mantuvo el transporte público sin licitar”.

Así,cuando Folgueral afirma que el alcalde amedrenta a medios de comunicación, “probablemente lo que él denomina amedrentar sea en realidad no pasar por el aro aunque se ceben con él un día sí y otro también“, según el PSOE. “No nos cabe duda que el señor Folgueral tenía y tiene mejores relaciones con algunos medios; que nos explique si para mantener esa buena sintonía tenía que contar cosillas, eso sí a través de teléfonos seguros”, sostienen los socialistas ponferradinos.

Sobre el Transporte Público (TUP) de la ciudad, el PSOE opina que “resulta pueril llamar fiebre licitadora a regularizar el servicio de transporte público de viajeros, cuyo contrato estaba caducado desde 2012 y que él no tuvo el coraje político de solucionar, pese a haberlo anunciado varias veces”. También se refieren a las criticas de USE Bierzo a la compra autobuses de transporte urbano que vienen a sustituir a los actuales y que, según el PSOE, “se lleva a cabo porque durante su mandato no se compró ninguno, pese a que entonces ya estaban obsoletos”. “Que se tengan en cuenta los criterios económicos, además de las características de los vehículos, a la hora de adquirir los mismos no parece inadecuado, sobre todo teniendo en cuenta que la gestión del señor Folgueral ha dejado las arcas bastante perjudicadas”, añaden. “Si se dispusiera de los cinco millones de euros que se fueron en los avales, o en gin-tonic (como consta en alguna factura abonada por el Ayuntamiento durante los viajes previos al Mundial ) tal vez se podrían comprar autobuses vip grande classe”, apostillan.

“Señor Folgueral, la ciudadanía ya ha dictado sentencia en las elecciones de 2019, situándolo a usted en la irrelevancia política. No siga usted poniéndose en evidencia con tanta dignidad. El Gobierno del PSOE en nuestro Ayuntamiento seguirá arreglando sus desaguisados”, concluyen en un duro comunicado.