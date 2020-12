El PSOE pide al PP que deje de “buscar rédito político” y trabaje por el Ponfeblino

Ponfeblino. / Consejo Comarcal del Bierzo

El PSOE de Laciana ha contestado a las acusaciones vertidas por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Villablino, Roberto González, quién hace unos días acusó al secretario general del PSOE en la localidad, Miguel Álvarez Maestro, de haber reprochado a la Junta de Castilla y León la inexistencia de inversiones en el proyecto del Ponfeblino. “En ningún momento hemos afirmado que no se hayan realizado inversiones, al contrario, incluso agradecimos los esfuerzos del consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, impulsando ciertas cesiones. Pero no es suficiente. Por ello, pedimos al Gobierno autonómico que es de urgente necesidad continuar con las actuaciones necesarias para su puesta en marcha. Se trata de un proyecto imprescindible para el desarrollo económico y social de Laciana y El Bierzo”, ha declarado Miguel Ángel Álvarez Maestro.

El PSOE de Laciana, -continúa diciendo el secretario-, “siempre apoyará las inversiones y los proyectos en nuestra comarca, independientemente del color político del que surjan y pide la implicación de todas las instituciones u organismos para todos los proyectos que mejoren el futuro de Laciana”.

En otro orden de asuntos, el político socialista ha reprochado a Roberto González, referente a las actuaciones de la estación ‘Valle de Laciana-Leitariegos’, que “hace seis años el presidente de la Diputación Provincial, de su propio partido, presentó el proyecto y la inversión para la estación de esquí. A día de hoy, sigue pendiente de aprobación del proyecto medioambiental por parte de la Junta de Castilla y León, también gobernada por el partido que él representa en Laciana”, ha sentenciado Álvarez Maestro.

En cuanto a la dotación y apertura del parque de bomberos en Villablino, el PSOE de Laciana recuerda que no se ha podido llevar a cabo, como ya declaró recientemente el actual presidente de Diputación, Eduardo Morán, quién explicó que “estamos pendientes de elaborar un nuevo diseño del Servicio de Protección de Incendios de la provincia de León, ya que una sentencia judicial ha anulado todo lo que había previsto por parte del anterior equipo de gobierno de Diputación. La Junta de Castilla y León está intentando sacar un decreto que regularizará todos los parques de bomberos provinciales, y a partir del cual podremos empezar a trabajar”.

Miguel Ángel Álvarez, ha manifestado también que el PSOE de Laciana agradece “las actuaciones que se han llevado a cabo por la Junta de Castilla y León en Laciana, aunque no creemos que sean las suficientes debido a la riqueza que este valle generó para esta provincia y para este país y que no han revertido en el bienestar, progreso y beneficio de la sociedad lacianiega. Si bien la estación de esquí Valle de Laciana -Leitairegos y la dotación y puesta en marcha del Parque de Bomberos de Villablino no han podido ser aún, es el resultado de la gestión de la anterior corporación de la Diputación Provincial de León y de la Junta de Castilla y León, ambas gobernadas por el PP”, ha expresado el secretario general del PSOE en la localidad.

Por su parte, la procuradora y secretaria de Organización del PSOE de León, la también lacianiega, Nuria Rubio, ha declarado que “han sido muchos años de proyectos que han estado abandonados en el cajón. Mientras gobernaba el PP en España, el partido a nivel autonómico y provincial no hizo nada, a pesar del impulso y del trabajo constante por parte del PSOE”.

“Hemos registrado una pregunta en las Cortes para conocer el estado de los plazos de actuación y de las cesiones de la Junta de Castilla y León, que insistimos en que se realicen al Consorcio Tren Turístico Ponfeblino ya que, a pesar de haberse realizado algunas, queda mucho tramo, propiedades y vías que todavía no han sido entregadas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista miramos hacia adelante y queremos conocer qué futuro le espera a la tradicional línea ferroviaria, que enriquecerá toda la zona de Ponferrada y Villablino, y que ayudará a regenerar las cuencas mineras”, ha explicado Rubio.