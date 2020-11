El PSOE pregunta en las Cortes por el avance del Ponfeblino

Locomotora 1007. / ponfeblino.blogspot.com

El PSOE ha registrado una pregunta para concer el estado de las cesiones que se espera que la Junta de Castilla y León lleve a cabo para fomentar la nueva actividad del tren entre Ponferrada y Villablino. “Lo están esperando como agua de mayo para poder seguir trabajando y hacer realidad un proyecto que va a enriquecer toda la zona de Ponferrada y Villablino y que ayudará a regenerar unos municipios muy deprimidos a causa del cese de la actividad del carbón”, ha dicho el procurador socialista Javier Campos

Tras la propuesta del PP, en relación a que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico se una e implique con el proyecto del tren turístico Ponfeblino, desde el Grupo Parlamentario Socialista se preguntan cuál es el impulso que se le está dando desde la propia Administración autonómica a este proyecto, vital para la provincia leonesa.

“Nos alegramos de que el senador Antonio Silván se interese ahora por algo que, en su día, en el ejercicio de sus responsabilidades, mantuvo en el más absoluto de los olvidos y abandonado en el cajón. Como consejero de Fomento nada pidió al Gobierno de España (mientras gobernaba el PP), nada movió en su Consejería en la Junta de Castilla y León y nada hizo por un proyecto que los socialistas reivindicábamos constantemente”, ha declarado el procurador berciano, Javier Campos, haciendo alusión a la hipocresía del senador leonés, que solo mueve ficha cuando se encuentra en la oposición.

Campos ha reconocido que, a día de hoy, el único que ha hecho algo por la iniciativa ha sido el consejero de Fomento, Juan Carlos Suarez-Quiñones, impulsando ciertas cesiones.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Laciana, Miguel Maestro, ha insistido en que, a pesar de haberse realizado algunas cesiones, queda mucho tramo, propiedades y vías, que todavía no han sido entregadas, a pesar de que se lleva solicitando desde hace años. “Exigimos conocer en qué situación se encuentra la cesión de esos nuevos terrenos y el tiempo estimado, cuáles son los inconvenientes por los cuáles hasta ahora no se ha hecho”, ha dicho, denunciando que desde el Gobierno autonómico no se está dando el impulso. “Hay empresas interesadas en explotar los terrenos, que creen en el proyecto. Pedimos que la Junta haga su trabajo y que ceda esos terrenos para contribuir en el desarrollo de las comarcas carboneras del Bierzo y de Laciana”, ha finalizado Maestro.