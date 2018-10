El PSOE propicia la aprobación de 1,5 millones de inversión, gastos y subvenciones por la vía de modificación de crédito

El PSOE da luz verde con sus votos a 1,5 millones de euros de inversión en el Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El PSOE del Ayuntamiento de Ponferrada ha propiciado con sus votos en el pleno ordinario de este mes de octubre la aprobación de 1,5 millones de euros, divididos en tres modificaciones de crédito, que correspondían prácticamente en su totalidad a la partida de inversión que contemplaba el presupuesto municipal de 2018 rechazado en el mes de agosto. Su portavoz, Olegario Ramón, justifica que es “por el bien de la ciudadanía” y dejando al margen “los enemigos personales”. Además, trató de incluir en el orden del día la aprobación de las obras con cargo a remanentes, pero finalmente se quedó fuera porque el expediente está “sin concluir”.

La única de las tres modificaciones que salió adelante por unanimidad fue la de 957.961’68 euros para las subvenciones a asociaciones y el primer pago de la puesta en marcha del ARU al que deberá hacer frente el consistorio ponferradino. Éste segundo aspecto creó cierto malestar entre los grupos de la oposición porque “no debería incluirse junto a las ayudas a subvenciones” aunque el equipo de gobierno y la propia alcaldesa defendieron que ese era exactamente el lugar en el que se debía incluir porque “es una subvención más que beneficia a la ciudadanía”.

Dos turnos de intervención para cada portavoz dieron lugar a un arduo cruce de culpas entre oposición y equipo de gobierno para finalmente “aprobar en octubre lo que intentamos aprobar en el presupuesto presentado en agosto”, sentenciaba el portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz.

La segunda modificación de “obligatoria aprobación” fue una partida de 325.244’32 euros para el pago a “empresas que han desempeñado un trabajo para el Ayuntamiento de Ponferrada y hay que pagarles”. En este apartado se incluyen obras que estaban presupuestadas para llevarse a cabo en 2017 pero “por motivos de tiempo” no se finalizaron hasta 2018, justificaron los populares. Algo que el socialista Olegario Ramón zanjó como “un fracaso en el procedimiento”. Los votos a favor del equipo de gobierno y cogobierno con los de los socialistas daban luz verde a su aprobación, con la abstención de Use Bierzo, Ciudadanos y PRB.

Resultado similar obtuvo la tercera de las modificaciones de crédito que proponía la inversión de 163.000 euros para obras “urgentes”. Hasta ese punto, ya se habían aprobado según Coalición “el 66% del apartado de inversión que trajimos a pleno en agosto”, y criticaba que “algunos han votado ahora a favor o se han abstenido porque no tienen valor de votar en contra a las subvenciones o al pago a empresas pero sí a un presupuesto”.

Interpretación bien distinta tuvo el portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández. “La finalidad de dividir estas partidas en tres y no votar todo en una como se pretendió en los presupuestos es porque no es lo mismo aprobar unas subvenciones, que el pago a proveedores, que esta última parte”, comenzaba su discurso. “Esto es un intento de introducir por la tangente lo mismo que en agosto votamos en contra porque consideramos que era malo para el municipio. Nos negamos a que estas obras sirvan para el contento momentáneo de la ciudadanía. Mi grupo tiene la necesidad, obligación y coherencia de votar en contra a pesar de la técnica de la alcaldesa de que o hacemos lo que ella quiere o no respira”.

En cambio, el portavoz socialista sí que ve “urgencia” en las actuaciones de arreglo de los tejados de los nichos, en la compra del moviliario para la tienda y cafetería del Castillo de los Templarios, la adaptación del punto limpio… entre otras. Y por ello votaron a favor, ayudando a que PP y Coalición a salvaran el punto. “16 son más que 9 pero 15 también son más que 10”, le espetó Muñoz a Fernández apuntándose la alianza socialista al gobierno municipal, y la superioridad de los votos del nuevo “tripartito” a la negativa de USE Bierzo, PRB, Cs y PeC.

Remanentes

Durante el turno de presentación de mociones, el portavoz socialista trató de introducir por la vía de urgencia una moción que reflejara la propuesta presentada esta semana por el PSOE para “salvar las inversiones” con cargo a los remanentes de tesorería del anterior ejercicio presupuestario. Ante la constatación de que el expediente, que procede de la enmienda aprobada por la oposición en el último pleno, está sin concluir, la moción decayó y no se pudo debatir.