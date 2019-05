El PSOE rechaza pactar con Socialistas por Cacabelos y los invita a pensar “si quieren que gobierne el PP de Canedo”

Ayuntamiento de Cacabelos. / QUINITO

El candidato socialista a la Alcaldía de Cacabelos, Junior Rodríguez, ha manifestado este jueves a El Bierzo Digital su negativa tajante a pactar con la agrupación Socialistas por Cacabelos porque “es un partido que se ha creado para hacer daño al PSOE” aunque no descarta sentarse a dialogar con Izquierda Unida. Rodríguez dice no entender el cambio de posición que ha sufrido la agrupación que en un principio pretendía presentar como candidato al todavía alcalde en funciones de la villa del Cúa Sergio Álvarez. “Han hecho una campaña de desprestigio tanto político como personal contra los candidatos del PSOE y después de las elecciones se ofrecen a conformar un tripartito. ¿Están preocupados por los sillones?, cuestiona.

Lo previsible es que el próximo día 15 de junio haya dos candidaturas a la Alcaldía cacabelense. La popular de Adolfo Canedo, avalada por ser la lista más votada, y la socialista de Junior Rodríguez que necesitará 7 manos alzadas a su favor. “Ese día cada grupo deberá valorar lo que quiere para Cacabelos. Que sea alcalde yo o que lo sea Canedo”, subraya. En caso de que cualquiera de las dos formaciones de izquierdas que han obtenido representación municipal, al margen de la suya, no lo apoyen el alcalde de Cacabelos será Adolfo Canedo. “No hay segunda vuelta. Si no hay 7 manos para el PSOE gobierna Canedo y el PSOE no va a ser el responsable”.

En caso de que sí consigan esas 7 manos para gobernar el municipio, “estaremos en disposición de hablar de pactos, aunque todavía no hemos decidido la estrategia de partido”, incluso “veremos si exigimos a Socialistas por Cacabelos que se disculpen públicamente por la campaña que han hecho en nuestra contra u otra cosa”.