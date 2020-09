El PSOE recoge 10.000 quejas por las deficiencias en Atención Primaria en toda la provincia

Los socialistas recriminan a la Junta no haber invertido en Sanidad para hacer frente a la segunda ola de la pandemia

Diego Moreno, Nuria Rubio y María Isabel Fernández Marassa / EBD

El PSOE leonés ha recriminado este jueves a la Junta de Castilla y León haber “abandonado” la Sanidad sin invertir “ni un euro” en reforzar el sistema público y “cerrando consultorios locales”, con su consecuente debilitación. Los socialistas presentarán ante el Procurador del Común 10.000 reclamaciones de ciudadanos de toda la provincia por las deficiencias en la Atención Primaria durante los últimos meses.

Así lo anunció el coordinador del área de Sanidad, Diego Moreno, quien afirmó que “el Gobierno autonómico no ha hecho nada para mejorar las infraestructuras, ni para aumentar las dotaciones de equipamiento. No ha reforzado las plantillas y, lo que es peor, no ha contratado personal para sustituir las vacaciones de los sanitarios. Afrontamos la siguiente ola de coronavirus con los mismos recursos, sin que de nada hayan servido estos meses de tregua”.

Moreno recordó que la pasada semana las Cortes rechazaron, con los votos de PP y Ciudadanos, la aceleración en inversiones que incluyen, entre otros, el centro de especialidades de Ponferrada II y el acelerador lineal del Hospital El Bierzo, e insistió en la necesidad de ampliar las ucis de los centros hospitalarios de León y Ponferrada: “La provincia tiene el ratio más bajo de camas UCI de toda Castilla y León, con 22 camas en total. La urgencia es aquí y ahora”.

En cuanto a la Atención Primaria, la secretaria de Sanidad del PSOE provincial, María Isabel Fernández Marassa, aseguró que “Aceptamos que en esta situación excepcional se establezca la cita previa, pero ni se ha reforzado el sistema para garantizar la atención inmediata, ni se han puesto facilidades para las personas más vulnerables. En definitiva, cuando más carga asistencial hay en las zonas rurales de nuestra provincia, menos médicos hay de servicio y el sistema es más inaccesible”.

Por último, sobre las 10.000 reclamaciones que presentarán al Procurador del Común, la secretaria de Organización, Nuria Rubio, apuntó que “para nosotros son llamadas de auxilio, y no vamos a mirar para otro lado como acostumbran desde el Gobierno autonómico. Ya hemos tenido bastante con la gestión sufrida en las residencias de mayores de la Comunidad, no vamos a permitir que los más vulnerables sigan padeciendo las consecuencias de la mala gestión del PP y sus socios”.