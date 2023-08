El PSOE recurre contra las delegaciones de Vox y las nuevas incorporaciones al Ayuntamiento de Ponferrada

Olegario Ramón. / QUINITO

El PSOE ha interpuesto un recurso de reposición contra los nombramientos de dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada, Patricia González y Gerardo González, a los que Marco Morala ha asignado delegaciones específicas de la alcaldía, una denominada de Implementación y Gestión del Programa Ciudad de Ponferrada y otra de Implementación y Gestión del Programa UOP y Aula Mentor, con un salario bruto anual de 37.223 euros. Los socialistas entienden que "se está haciendo una atribución de dedicaciones exclusivas de manera encubierta".

"Para que sean consideradas delegaciones específicas, fundamentalmente deben cumplir varios requisitos como tener una duración concreta y además contar con las condiciones específicas del ejercicio de las facultades y competencias delegadas" explica el portavoz, Olegario Ramón, que asegura que "no se cumplen estos requisitos". En cuanto a los institutos otorgados por el alcalde del que serán responsables los concejales de Vox: Formación de Empleo y de Cultura, Ramón es contundente y dice que "no se van a crear porque es ilegal". Según el exalcalde " la ley dice que aquellos ayuntamientos sometidos a un plan de ajuste no pueden designar institutos u organismos autónomos, de esto es claramente conocedor el alcalde." Un plan de ajuste que se prevé salir en 2028 "debido a los créditos que pidió el concejal Moreno en su día de millones de euros que todavía no se han devuelto".

Debido a ello, y como no se puede crear, "el alcalde hace pasar como delegaciones específicas lo que es una delegación genérica para justificar el apoyo en la investidura y en el resto del mandato a cambio de esas dedicaciones". Así, Ramón advierte de que "el salario de los concejales de Vox corre peligro, y tendrían que devolver el que están percibiendo".

Del mismo modo, el grupo municipal socialista tacha de "innecesario" las nuevas incorporaciones del personal eventual del Ayuntamiento de Ponferrada que además "no estaban reflejadas en las plantillas presupuestarias". Estas consisten en un jefe de gabinete, un coordinador de competencias, y dos encargados de comunicación. Aseguran desde el partido que "no se puede proceder a dicho nombramiento antes de que finalice la modificación de la plantilla presupuestaria con estas plazas incluidas" y aseguran que los encargados de comunicación se deberán a los dos partidos de coalición, el Partido Popular y Coalición por el Bierzo, por ello también han presentado alegaciones que se deberán de responder en el plazo de un mes.