El grupo municipal socialista asegura que el portavoz de USE "no está en condiciones de recriminar nada" sobre el contrato de limpieza

Samuel Folgueral / C. Sánchez

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Ponferrada ha salido al paso de las críticas vertidas este miércoles por el portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, respecto a la situación del contrato de recogida de residuos sólidos, limpieza y mantenimiento de zonas verdes.

En un extenso comunicado, el PSOE reprocha a Folgueral sus “dos años aciagos” como alcalde de Ponferrada y “el inmenso daño que le ha causado y aún causa su gestión al frente de la Alcaldía de esta ciudad”. “Quiere dar lecciones de gestión la persona que en 2014 unificó dos contratos, el de parques y jardines y el de la basura y limpieza viaria, cuando ya había una propuesta para la adjudicación del de parques y jardines, reduciendo en dos millones el importe de la licitación y obviando una enorme contestación social”, aseguran.

Los socialistas acusan al portavoz de USE Bierzo de vivir en una realidad paralela en la que “pretende presentarse ante la ciudadanía como un hombre de Estado, superdignísimo, pero la memoria le juega una mala pasada” y le recuerdan que “abandonó el PSOE justo antes de ser expulsado por no estar dispuesto a abandonar el sillón de la Alcaldía al que llegó con una moción de censura que puso a Ponferrada de nuevo en el centro de la información nacional como un ejemplo de lo que no hay que hacer”.

La nota continúa desgranando asuntos como el pleno de Sábado Santo, anulado posteriormente por un juez, la pérdida de 300.000 euros de una subvención del Ecyl o los presupuestos de 2015, anulados después de haber sido aprobados “gracias al viaje a Canarias de una concejala del Partido Popular”. También incluyen en la lista la gestión del Mundial de ciclismo de 2014 y, por último, “la gestión de este desastroso contrato de limpieza, hipotecando además a las posteriores corporaciones, pues era un contrato a veinte años”.

Recado a Rosa Luna

Por otro lado, el PSOE asegura que el equipo de gobierno trabaja para mejorar la gestión de la ‘operación baldosín’ tras las críticas recibidas ayer por parte de la concejala del PP, Rosa Luna, a la que le lanzan un recado: “Por una vez compartimos sus afirmaciones cuando habla de ciudadanía perdida y yincana. Suponemos que habla de su trayectoria política”.