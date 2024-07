El PSOE “sospecha” que “muchas” entradas de la Cena Templaria estaban reservadas antes de salir a la venta

El Grupo Municipal Socialista valora las cifras “espectaculares” que da el alcalde en referencia a las actividades en el área de cultura. Así, los socialistas señalan que, resulta curioso que “cuando hay un punto negativo o hay que dar una culpa siempre es del PSOE, pero para las cifras buenas y para colgarse la medalla es la gestión realizada en este último año la que avala los buenos resultados”.

Añaden que desde el grupo socialista “nos estamos acostumbrando los grandes titulares y a las palabras grandilocuentes que utilizan desde el equipo de gobierno cada vez que hacen balance de su gestión”. Sin embargo, vaticinan que “a este paso, para final del mandato se queden sin adjetivos calificativos para avalar su gestión”.

“Morala ha señalado que no cree en la cultura elitista pero un claro ejemplo de la misma es la Cena Templaria que organizaron este año, si no que se lo pregunten a las decenas de personas que quisieron coger su entrada y no pudieron hacerlo”, señalan en la nota de prensa remitida a los medios de comunicación. Desde el grupo socialista sospechan que “muchas de las entradas ya estaban reservadas antes de ponerlas a disposición del público en general”.

Para terminar, los socialistas denuncian, como han hecho en otras ocasiones, ·que la cultura ha perdido el interlocutor, no hay un concejal que esté al frente del área y como sabemos todos el alcalde tarda mucho en recibir a la ciudadanía y que es gracias al trabajo de los técnicos y del personal lo que está haciendo que el área de cultura brille”.