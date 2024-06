El PSOE valora lo que va de mandato como “un año de mentiras, paralización y derroche”

Este lunes el PSOE de Ponferrada ha llevado a cabo un análisis de la gestión del equipo de gobierno actual, encabezado por Marco Morala, durante su primer año de mandato. Los socialistas han partido de la base de que “se ha generalizado la práctica de que mentir retiradamente tiene buenos resultados”. Sin embargo, afirman que “nosotros no vamos a caer en eso”. “A nosotros nos irá mejor o peor, pero jamás utilizaremos esa táctica de mentir reiteradamente”. Así, los socialistas han valorado este primer año de gobierno como “un año de mentiras, de paralización y de derroche”.

“De mentiras”, explican, “porque se exigía una bajada de impuestos cuando estaban en la oposición y no ha cumplido ni lo va a cumplir”. En cuanto a la Zona de Bajas Emisiones, “la que está para aprobar es la que nosotros diseñamos, basada en la sensorización que hicimos en varias zonas de la ciudad, en el plan de movilidad y en el plan del ruido”, apuntan. En cuanto al salario del regidor, “No voy a ganar más que Olegario Ramón. Me pongo el máximo salario que se pueda poner”, critica Ramón. Los institutos de Vox, “les mintió, no se pueden crear como organismos con competencias y parece que esa fue la razón principal de la ruptura de esos tres partidos (PP-CB-Vox). El soterramiento es otra de las principales mentiras, ya se habla de peatonalización”.

“Lo último que tenemos ahora es un informe sobre los contenedores soterrados, que dice que los van a quitar porque son peligrosos y difíciles de limpiar, razones por las que nosotros quitamos los soterrados, con las críticas que nos cayeron. El Anillo Verde, un proyecto para nada necesario y ahora es un proyecto estrella de este equipo de gobierno. Como último dato podríamos hablar del baile de ayer, el baile de la vergüenza entre el señor alcalde y la concejala de interculturalidad, cuando esa persona firmó con Vox quitarle todas las partidas al área de interculturalidad para aprobar los presupuestos. Por cierto, ni en eso tiene xeito, si quiere que le enseñe un poquito no hay ningún problema“, ironiza el exregidor.

“Es un año de paralización”, explican, “porque una área tan importante como es la de cultura no tiene interlocutor político. Quien está al frente del área en los papeles es el señor alcalde. Tenemos la suerte que en el Ayuntamiento hay grandes técnicos en ese área y las cosas van saliendo, pero la renuncia a la cultura de este equipo de gobierno es más que evidente“. Por otro lado, el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, “el otro día tuvimos una comisión y nos dijeron que estaban los contratos en licitación pero no hay ni uno solo en la página web del Ayuntamiento, y eso sí que puede tener unas consecuencias porque hay unos plazos para esas inversiones”, lamenta Ramón.

“O La Llanada, nosotros hicimos esos primeros accesos y quedaron perfectamente las actuaciones pendientes sin que haya habido un movimiento al respecto; o las piscinas cubiertas, que ya llevamos un año. El Centro de Salud Ponferrada I, perfectamente encaminado por compromiso de la Junta y con un cambio arbitrarito sinsentido ninguno al cementerio del Carmen como si no supieran la historia, y ahora dicen que lo harán en otro sitio. Probablemente perderemos el Centro de Salud Ponferrada I y será por culpa de Morala y Alonso”, augura el portavoz socialista.

“Pero también el contrato y la gestión directa de los autobuses. Se fijó que iba a haber una comisión y no nos hemos reunido ni una sola vez. O el contrato de la ORA, que también venció y hubo que renovarlo por un año, o determinadas concejalías que es un auténtico desastre haber dejado de apostar por cosas tan importantes como se hacía, como la Farinato Race o el torneo de lanzamiento en el Castillo. O las actuaciones presupuestadas en 2023 en Medio Rural, como la plaza de San Adrián de Valdueza, sin hacer. Dijeron que se harían con remanentes y os puedo adelantar que muy probablemente no va a haber remanentes”, avanzó el exalcalde, que terminó de enumerar estos ejemplos con “el aumento del coste del servicio de comedor de las Escuelas Municipales Infantiles y la eliminación de la concejalía de Igualdad, a la que acusó de “una clara declaración de intenciones”.

“En realidad, lo que han hecho y van a hacer es inaugurar la herencia de nuestro equipo de gobierno”, lamentó Ramón, tras exponer una serie de “actuaciones nuestras que ha inaugurado este equipo de gobierno”:

Reforma del Colomán Trabado

Plaza Interior

Obra en Gómez Núñez

Fondos para el quinto contenedor

Plan especial para la extensión de la Red de Calor

Vehículos y material para el servicio de limpieza

Vehículos y material para el servicio de bomberos

4 nuevos autobuses

Aceras en la avenida del Ferrocarril, Batalla de Ceriñola y avenida de Asturias

Carboneras y calle Badajoz

Proyecto del apartadero ferroviario

Estatua del Lambión Chupacandiles

Por otro lado, los socialistas han aportado un documento que especificaba que “la herencia que nosotros dejamos en las cuentas” es de 27.130.642 euros, “y la cantidad consignada que dejamos para el Mundial de Ciclismo fue de 2.939.000 euros”, apuntaba Ramón mientras mostraba la certificación del tesorero del Ayuntamiento. “Miente también cuando dice que se dejaron consignados 2,4 millones para el mundial. Yo creo que ya va siendo hora que se aprenda estos datos”.

Para terminar, recordaron que “nosotros cuando en 2019 llegamos al gobierno nos encontramos con una deuda de 27.128.000 millones, cuando nos fuimos dejamos una deuda de 21.413.000 millones”, una bajada que supone el 26,68%.