El PSOE votará en contra de unos presupuestos “malos” y pide que se prorroguen los actuales

El PSOE anunció este jueves que votará en contra de los presupuestos municipales para 2018, que se prevén llevar al pleno el 7 de agosto, porque son “malos” para la ciudad y porque, aunque fueran “buenos”, “no se puede confiar a la alcaldesa su ejecución” pues la consideran “un peligro público”. “Dejarla gestionar el presupuesto es como poner un ferrari en manos de un kamikaze”, apostilló. Es por ello que opina que lo mejor es que se prorroguen los actuales.

Lo principales motivos por los que el grupo municipal socialista considera malos los presupuestos son, según su portavoz, Olegario Ramón, que se piden dos préstamos, por un importe conjunto de cinco millones, que incrementarán la deuda vida del Ayuntamiento en un 20%, de 32 a 36 millones de euros, así como la falta de consignación presupuestaria para obras y servicios que consideran fundamentales.

Entre las obras, Ramón destaca la renuncia a la sustitución de la red de tuberías de fibrocemento, un proyecto de “salud pública” -el fibrocemento es tóxico-, para lo que en el primer borrador se consignaban 400.000 euros,un partida que con posterioridad se han ‘caído’ de documento final. También pone de relieve que las obras previstas en la avenida de Ámerica han pasado de 800.000 a 400.000 euros y que aumentan las compensaciones al equipo de gobierno y a las empresas concesionarias de servicios municipales mientras barrios y calles se deterioran. Así, puso el ejemplo el mal estado de las aceras de las avenidas de la Martina en su tramo final, la avenida de Fabero y la calle Lago La Baña y la situación “tercermundista” de calles como la de la Maragata, en la Placa.

El portavoz socialista también denunció la falta de inversión en vivienda municipal, recordando que los pisos de los antiguos maestros de Navaliegos -adquiridos por el Ayuntamiento- están a la espera de ser rehabilitados, así como que se renuncia a las nuevas tecnologías. “De ciudad inteligente somos tenemos el logotipo”, manifestó.

Además criticó que la alcaldesa quiera hacer responsable a los grupos de la oposición de que ciertas obras no se ejecuten si finalmente no permiten que se apruebe el presupuesto. “El presupuesto de 2017 se aprobó en enero de ese año pero un 40% quedó sin ejecutar… ¿qué podemos esperar de un presupuesto para 2018 que siguiendo toda la tramitación se apruebe como muy pronto en septiembre?”, se preguntó el portavoz socialista. Y es que en su opinión, no se puede “confiar en la alcaldesa” debido a sus “incumplimientos”, recordando que buena parte de las condiciones impuestas por el PSOE para permitir con su abstención la aprobación de los presupuestos de 2017 no se han cumplido a día de hoy. “Un ejemplo es la rotonda de Fuentes Nuevas (enlazando la N-VI con este barrio y el Hospital), que se iba a hacer en 2016, luego en 2017, para lo que se realizó una modificación presupuestaria, apoyada por otros grupos, pero que a día de hoy sigue esperando”, apostilló.

Con relación al proyecto de la rotonda, Ramón retomó sus críticas a la alcaldesa, a la que culpa de no haber sabido negociar con los propietarios de los terrenos privados necesarios para la obra y de la que dijo que “busca la confrontación” en el Ayuntamiento. “Miente, manipula, enfrenta, entre grupos, entre sus concejales”, afirmó.

Cámaras de vigilancia bajo “sospecha”

En su rueda de prensa, Olegario Ramón también llamó la atención sobre “la sombra de la sospecha” que, en su opinión, se cierne sobre los presupuestos, debido a la retirada del borrador inicial de dos partidas, por importe de 50.000 y 72.000 euros, para instalar cámaras de vigilancia en zonas urbanas y colegios, dos proyectos que ya no se recogen en el documento final.