Hay un dicho en el fútbol de que “el que mucho perdona lo termina pagando”, y eso es lo que le ha pasado este domingo en Pasaron a la Ponferradina en el partido que le enfrentaba al Pontevedra, pues después de disponer de numerosas ocasiones para alzarse con los tres puntos, y con ellos alejarse de los puestos peligrosos de la clasificación, al final tuvieron que conformarse con un empate que es muy poco y que no hizo justicia a lo sucedido en el terreno de juego, pero las claras ocasiones de Iago Díaz y Menudo, unido al poco acierto de la defensa y el cancerbero blanquiazul en el tanto del empate conseguido por Darío Flórez a los 84 minutos, echó por tierra una victoria que tenía en sus manos y que no aprovechó. La pena es que la Ponferadina fue por delante en el marcador en dos ocasiones, a los 38 minutos tras el gol de Yuri, y a los 56 por mediación de Cidoncha. Saber cerrar los partidos es importante, pero en Pontevedra no se supo hacer.

Esos dos puntos que dejó marchar el equipo de Carlos Terrazas les habría alejado de los citados puestos peligrosos al sumar 38 puntos y con siete puntos de ventaja respecto al equipo que marca el puesto de playoff por la permanencia, es decir, el Toledo, ubicado en el puesto 16 con 31 puntos, así como a 8 del rival de este domingo, al que hay que sumar el gol average particular al haber ganado en El Toralín por 1-0 tras el gol de chilena de Pallarés en el último suspiro del partido. Esta es la diferencia entre haber ganado y empatar. La Deportiva sigue una jornada más ocupando el puesto número 13 de la tabla.

El equipo en Pasaron dejó buena imagen como ya la había dado en Navalcarnero, donde también cosechó un empate, pero aunque todo lo que sea sumar es bueno, al sumar sólo un punto es un pobre bagaje para un equipo que arrancó la temporada 2017-18 con unos objetivos muy distintos a los que el conjunto blanquiazul está consiguiendo. Este próximo viernes a las 20.00 horas visitará El Toralín la Gimnástica Segoviana, equipo que ocupa el puesto 18 con 29 puntos, 7 menos que la Ponferradina, y por lo tanto en puesto de descenso, por lo cual, al menos sobre el papel, los tres puntos deberían sumarse al casillero de la Deportiva, pero para eso habrá que esperar al citado viernes en este partido que se juega ese día y a esa hora por petición de la Real Federación Española de Fútbol al jugarse el martes día 27 a las 19:00 horas en El Toralín el partido entre las selecciones sub21 de España y Estonia correspondiente a la fase de clasificación del Campeonato de Europa.