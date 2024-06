El Rey Felipe VI inaugura Las Edades del Hombre en Villafranca del Bierzo

Este miércoles 12 de junio, el Rey Felipe VI ha inaugurado en Villafranca del Bierzo la vigésimo séptima edición de Las Edades del Hombre, conocida como Hospitalitas. Esta muestra, que se podrá visitar hasta el mes de noviembre, ha traído a la capital histórica de la efímera provincia berciana 110 obras de arte sacro.

A las puertas de La Colegiata esperaban alrededor de un millar de personas, de todas las edades, desde los alumnos de un colegio de la zona hasta varios ancianos de una residencia que aguardaban en sus sillas de ruedas. Todos esperaban impacientes la llegada de su Majestad el Rey, a la vez que ondeaban sus banderitas de España al grito de: ¡Viva España! ¡Viva el Rey!

La iglesia de Santiago con su emblemática Puerta del Perdón y La Colegiata de Santa María, son las sedes elegidas en Villafranca del Bierzo; mientras que la Catedral y el monasterio de San Martín Pinario acogerán Hospitalitas en Santiago de Compostela, pues cabe recordar que este año será la primera vez que se realice en dos sedes y en dos comunidades autónomas diferentes. Esto se debe a que estas dos localidades, unidas por el Camino de Santiago, destacan por su hospitalidad hacia los miles de peregrinos que las visitan cada año, de ahí el nombre que lleva la edición de la exposición.

Al acto de inauguración han acudido su Majestad el Rey de España, Felipe VI; el ministro de Transportes del

Gobierno de España, Óscar Puente; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernandez Mañueco; el presidente de las Cortes, Carlos Pollán; el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja; el delegado Territorial de León, Eduardo Diego; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; el obispo de Astorga, Monseñor Jesús fernandez y el alcalde de Villafranca del Bierzo, Anderson Batista; y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala.

La exposición ‘Hospitalitas’ de Las Edades del Hombre

Aquel que se acerque a Villafranca del Bierzo a visitar la muestra se encontrará La Colegiata dividida en estancias, que hacen las veces de hogar para las piezas, convirtiéndose en un recorrido lleno de significado sobre la hospitalidad, la acogida y la generosidad. Así, Hospitalitas cuenta con un preámbulo y cuatro estancias que conforman el recorrido. La primera estancia se llama Littera Gesta. Todo parte de una historia. El trayecto continúa con la segunda estancia, Allegoria Credere. ¿Qué he de hacer? Le sigue la estancia número tres, llamada Moralis Agere. ¿Cómo he de actuar? Por último, la estancia cuatro, Anagogia Tendere. ¿Qué me cabe esperar?.

Por otro lado, la emblemática iglesia de Santiago es el epicentro de una experiencia “inédita” en la historia de Las Edades del Hombre, pues acoge una experiencia inmersiva en la que unas pantallas colocadas en las paredes del edificio muestran con elementos en tres dimensiones y sonido envolvente la historia de Hospitalitas durante 15 minutos. La magnitud de esta propuesta se debe en parte a que ha sido desarrollada por profesionales que han trabajado en la reconocida serie de Juego de Tronos y la famosa película de Lo Imposible.

Fotografías de Quinito

