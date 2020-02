El Rey preside la sesión de apertura de la XIV Legislatura

El Rey presidirá este lunes, a las 11:50 horas, la sesión conjunta de las Cortes Generales, que reunirá a diputados y senadores en el Congreso, para celebrar la apertura solemne de la XIV Legislatura. Sin embargo, a este acto no acudirán ERC, Junts, EH Bildu, la CUP y el BNG.

De hecho, a las 11.00 horas, una hora antes del inicio de la sesión, Gabriel Rufián (ERC), Laura Borràs (Junts per Catalunya), Oskar Matute (EH Bildu), Mireia Vehí (CUP) y Néstor Rego (BNG) leerán el manifiesto conjunto, en el que explicarán las razones por las que no acuden a la apertura solemne de esta legislatura. Del PNV irán sólo sus dos portavoces y Unidas Podemos, cuyos diputados protagonizaron la controversia al no aplaudir a Felipe VI en la última sesión de apertura solemne, acudirá al completo.

Será a las 11.50 horas cuando Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía lleguen a la carrera de San Jerónimo, donde estará formado el Batallón de Honores, cuatro compañías de los Ejércitos de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil con bandera, escuadra de gastadores, banda y música.

En la cabeza de la formación, los Reyes serán recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Miguel Ángel Villarroya. El Monarca recibirá honores militares y pasará revista al Batallón de Honores acompañado por el Jemad, el almirante jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey y el teniente coronel Jefe del Batallón.

Más tarde, la comitiva se dirigirá al pie de la escalinata del Congreso, lugar en el que se producirá el saludo a la presidenta de esta institución, Meritxell Batet; a la presidenta del Senado, Pilar Llop; y al resto de los miembros de las Mesas de ambas Cámaras. Entonces, se hará una fotografía institucional.

Con los Reyes ya en el hemiciclo, se interpretará el himno nacional y la presidenta del Congreso abrirá la sesión solemne con su discurso. Dará la palabra a continuación a Felipe VI, quien se dirigirá a las Cortes Generales para dar por iniciada la XIV Legislatura. Tras esta intervención, Batet levantará la sesión.

Concluido el acto en el hemiciclo, los Reyes se dirigirán de nuevo al Salón de Conferencias para hacerse una fotografía institucional y se situarán junto al presidente del Gobierno y los presidentes de ambas Cámaras para saludar a las autoridades e invitados en orden protocolario.

Los Reyes saludarán a los presidentes del Tribunal Constitucional, y del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGOJ); a los vicepresidentes del Gobierno y los ministros por orden de prelación; al decano del cuerpo fiplomático; los presidentes de las comunidades autónomas, los expresidentes del Gobierno y los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado.

Finalizado el saludo, las autoridades presentes saldrán por el patio de Floridablanca para colocarse en las tribunas desde las que presenciarán el desfile militar. Los Reyes se situarán en el podio de honor que se instalará al pie de la escalinata. A su derecha permanecerán las presidentas del Congreso y del Senado y los miembros de las Mesas de ambas Cámaras; y a su izquierda, los presidentes del Gobierno, del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, y los ministros. Por su parte, los parlamentarios presenciarán el desfile militar desde las tribunas situadas a ambos lados.

Una vez el jefe de Estado Mayor de la Defensa solicite permiso al Rey para iniciar el desfile, la agrupación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil desfilará en su honor por la carrera de San Jerónimo. Concluido el desfile, el presidente del Gobierno y las presidentas del Congreso y del Senado despedirán a los Rey