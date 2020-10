El ‘Sábado sin sol’ de octubre se convierte en un minuto de silencio virtual

Imagen de archivo de una concentración de Sábados sin sol en Ponferrada. / EBD

La Asociación Contra las Violencias Machistas Bierzo y Laciana ha decidido suspender la habitual concentración de los ‘Sábados sin sol’ prevista para este 31 de octubre debido a la actual situación sanitaria provocada por el COVID-19. A cambio, proponen llevar a cabo un minuto de silencio virtual por las víctimas de la violencia de género ese mismo día a las 12.00 horas.

En el manifiesto de este mes, elaborado por el Partido Comunista, la asociación hace una mención especial a Raquel Díaz, a la que envían su apoyo, y recuerdan a las dos víctimas de violencia machista registrdas en Cádiz y Mallorca durante el último mes y medio.

Además, recuerdan que “el feminicidio es un tipo de violencia particular: no es un tema íntimo o doméstico o sólo de las mujeres. En muchos casos también fueron asesinados los hijos como parte del castigo proyectado sobre ellas y su propia capacidad de dar vida”, y señalan que “hablamos entonces de una cultura de la violencia contra las mujeres. Hablamos de hombres que piensan que una mujer es suya y que tienen derecho sobre ella, que pueden hacer lo que quieran, y que cuando esa mujer dice NO, la amenazan, le pegan, la matan para impedir que diga NO”.