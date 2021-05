El ‘Sábado sin sol’ más trágico de 2021

‘Sábado sin sol’ en Ponferrada. / EBD

El Mercado de Abastos de Ponferrada fue escenario un mes más de los ‘Sábados sin sol’, la concentración que el último sábado de cada mes recuerda a las víctimas de la violencia machista, después de un mes de mayo que dejó la trágica cifra de nueve mujeres asesinadas.

En esta ocasión la asociación Alzheimer Bierzo fue la encargada de elaborar el manifiesto que se leyó tras guardar un minuto de silencio por las víctimas y que reproducimos a continuación:

Hoy vamos a comenzar haciendo mención a las palabras de la delegada del gobierno contra la violencia de género Victoria Rosell en una entrevista concedida a un famoso programa televisivo.

Ella dice que

Existe violencia de control, que existe la violencia psicológica

Que hay que mejorar la protección y la respuesta

Mejorar los protocolos de coordinación

Contemplar las obligaciones del Pacto de Estado

Que hay demasiados fallos en el sistema de protección a las víctimas

Que hay que valorar el riesgo con el entorno

Que no se actúa con el agresor

Que Katia fue calificada de nivel bajo y que como fue asesinada en el domicilio del agresor… muchos pensaran que ella tenía mucha culpa de su asesinato.

Que es muy importante la implicación de la sociedad

Que denunciar no es la solución y que hacen falta más psicólogos

Que la violencia machista tiene como vacuna la educación en igualdad.

Que no es cuestión de mujeres

Es una cuestión de hombres

Y nosotras preguntamos: ¿Un sábado más? ¿Hablamos de víctimas? ¿Hablamos de verdugos? ¿Hablamos?

No sabemos cómo pasar a la acción.

¿Por qué un hombre asesina a una mujer, sabiendo que lo más indigno y degradante de la especie humana es el asesinato?

¿Por qué sabiendo que va a pagar con la cárcel ese asesinato, se enroca en matarla con alevosía?

¿Por qué la asesina y se suicida después?

¿Por qué si no puede con ella, se ceba en el asesinato de sus hijos o hijas para que ella no pueda levantar cabeza nunca más en su vida?

Hacemos estudios y razonamos la respuesta; la estadística nos dice que… la mayoría no ha denunciado, o que tenían orden de alejamiento, o, que la asesinaron en la casa de su agresor y que… ella misma se metió en la boca del lobo…

¿Qué podríamos hacer?

A pesar de estas preguntas sangrantes, resulta ser algo tan poco interesante, que cuando lo vemos en los medios, cambiamos de cadena, o, no opinamos por si nos identifican con algún grupo de esos que piden derechos para estas mujeres exaltadas y locas.

Incluso nuestras parejas se solidarizan con nosotras “en casa”, cuando vamos a las manifestaciones o concentraciones, nos miran desde la distancia, “nos apoyan”, pero desde allí, en la otra esquina, o en el sofá esperándonos y preguntándonos con amor ¿Qué tal?.

Y aquí, ahora, estamos representando grupos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones que nos alineamos detrás de nuestra pancarta y, nombramos mujeres que nunca más volverán a amar, no harán la declaración de la renta, no vendrán al mercado para hacer la compra saludable, no rezarán para que todo haya sido un mal sueño.

Mujeres, mujeres, mujeres…

Hombres, hombres, hombres…

No es una lucha de sexos, pero tenemos que poner el foco en el lugar donde habita el peligro, donde se genera la violencia, donde los infantes dejan de ser parte de la persona que los ha creado y se convierten en artefacto flagelador.

Algo seguimos haciendo muy mal.Cuando continuamos creyendo que esta lucha es una fantasía, un capricho de algunas locas, una excusa para quedarse con todo y dejar al hombre maltrecho y desolado, sin casa, sin hijos, sin vida… y entonces, hay que quitársela a ella, por zorra, por bruja, porque se lo ha buscado…

Tantas falacias por desengranar…

Tenemos tanta rabia que no sabemos qué hacer con ella.

Nos reunimos este sábado sin sol, pero nos sentimos estériles, porque todavía muchas personas que pasan por aquí, nos miran y se avergüenzan, nos miran y pasan rápido para que no les saludemos, incluso se animan a insultar y aconsejarnos que nos vayamos a fregar a casa, que es donde mejor estamos.

Podríamos hablar aquí sobre esos políticos que alientan esta lacra y que cada vez tienen más escaños y más y más poder, pero tampoco está ahí la solución.

Y nosotras, calladitas, porque “se ha dicho por ahí” que el 8 de marzo de 2020 fue el precipitante de la pandemia; así que, el 8 de marzo de 2021se celebró con mucho cuidado para demostrar, con ello, lo coherentes que somos y que no nos demonizaran más.

Hay que ver la celebración del Atlético de Madrid como campeón de liga, con el trágico accidente mortal. ¡Menos mal que no fuimos nosotras…!

Cuando la rabia nos invade y nos sentimos agresivas nos contenemos y canalizamos, porque las mujeres controlan muy bien las emociones.

Hagamos lo que hagamos, o ya estaba hecho, o no tiene importancia ninguna.

Pues no es la solución poner crespones o lazos, o minutos de silencio. Hay que activarse con esta lacra.

La policía más controladora y más formada, las leyes más concretas y eficaces, los juicios más feministas (esto quiere decir más justos), las administraciones con más herramientas para intervenir, las escuelas más formadas (de verdad), los médicos de familia más atentos y desconfiados (y otra vez, más formados)Los maestros y profesores más dispuestos a descubrir la violencia a través del alumnado, los vecinos más implicados y valientes, las calles más vigiladas y seguras, el lenguaje más respetuoso siempre (no son ellos, elles, ellas, ellis, ellaes, somos mujeres y hombres que vivimos identidades diferentes).

Cuando decimos ¡Que viva la lucha de las mujeres!, ya nos cansamos nada más acabar de decirlo, puede ser que lo que tiene que ocurrir es que el movimiento debe ser coordinado, en la misma dirección, que todas las personas podamos dirigir nuestros esfuerzos en celebrar la diversidad humana, sin dejar cadáveres en el camino.

Tenemos tanta rabia… que no queremos hoy hablar de nuestras compañeras que han caído por la causa.

7 víctimas, como si fueran 17 o 1007

Queremos fijarnos en el sistema que aporta escasos recursos para salvarnos, para igualarnos u devolvernos la dignidad que nos es negada. Queremos que la misoginia afloje, desaparezca, que dejemos de culpar a las mujeres con la escusa de que entre nosotras nos apuñalamos por la espalda.

¡Basta ya de cuentos!

Si tenemos que invertir más para sanear nuestra sociedad, será una buena inversión, porque la vida humana siempre importa.

Creemos que ya no es ¡Basta Ya! Ahora hay que exigir y es: ¡Actúa! ¡Reacciona!¡Pon recursos!¡Controla!