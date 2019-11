El secretario general del PP en León falseó su curriculum pues no es licenciado en Derecho

El secretario general del PP y ahora diputado nacional electo por León, José Miguel González Robles, aseguró que era licenciado en derecho sin serlo e incluyó su falsa titulación en el curriculum oficial del partido, aportaando un título falso de la Universidad Complutense. El político leonés ha reconocido ahora los hechos y lo achaca a problemas con las convalidaciones de asignaturas que, según asegura, cursó en Colombia, según publica hoy ‘leonoticias’ y El Norte de Castilla.

González Robles (León, 1986), secretario general del PP de León y diputado nacional por la formación popular tras el 10N, se mostró contundente la pasada semana cuando a preguntas de leonoticias se le incidía en la sospecha de que su currículum personal, en realidad, fuera un fraude. Como prueba de su licenciatura en derecho José Miguel González Robles aportaba un título expedido por la Universidad Complutense de Madrid correspondiente al año 2014. Ese título, como ahora ha reconocido el propio interesado, era falso.

El currículum de González Robles, en la actualidad número uno a nivel ejecutivo del partido en León tras ser aupado por Teodoro García Egea, tiene carácter oficial en el seno del PP. En Génova figura de forma literal un currículum del diputado nacional en el que se puede leer que posee la Licenciatura en Derecho. Universidad de León y Universidad Complutense de Madrid. Especialidad en Derecho en Imagen; y cursos y seminarios en Derecho de Imagen en Universidad Panamericana de México (2013) y Universidad de Colombia (2015)».

Según ‘leonoticias’ González Robles no solo llevaba a sus currículums oficiales la licenciatura en derecho que no tenía sino que exhibía la misma en todas las redes sociales en las que participa. Para él y para su entorno no había duda: efectivamente tenía esa titulación universitaria. Este jueves, tras conocer en primera persona el trabajo realizado por leonoticias, el secretario general de los populares leoneses ha asegurado inicialmente que de forma efectiva tiene esa titulación.

“Quizás me la han jugado”

Más tarde y ante las evidencias mostradas aseguró que «pudo haber algún problema y quizá me la han jugado porque todo esto era algo que llevaba una empresa a la que le facilité las asignaturas cursadas y fue esa empresa la que me facilitó el título«.

El máximo responsable del PP leonés no ha logrado aportar documentación alguna sobre la citada empresa reconociendo es que, tras las comprobaciones efectuadas ante la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el documento que acredita su titulación es «falso». El mismo no mantiene el conteo legal de certificaciones y la tipografía así como la paleta de colores no se corresponde con la empleada en este tipo de titulaciones oficiales. «Me la han jugado», llegó a asegurar.

Finalmente José Miguel González Robles, secretario general del PP de León y diputado nacional electo por la formación popular, reconoció que su currículum es falso confesando que todo se ha originado en un error.