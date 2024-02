El sector primario vuelve a salir a las calles de León ante la próxima reunión del Consejo de Agricultura de la UE

Las organizaciones agrarias Asaja, Ugal-Upa, Ucale-Coag y UCCL celebran una tractorada por las calles de León bajo el lema ‘Exigimos precios rentables y normas flexibles’. / Ical

Un total de 950 personas a pie y 188 tractores, según fuentes de Subdelegación del Gobierno, recorrieron este viernes las calles de León convocados por las organizaciones agrarias de la provincia bajo el lema ‘Exigimos precios rentables y normas flexibles’ para pedir cambios en la Política Agraria Común, los precios y la normativa ante la próxima celebración de la reunión del Consejo de Agricultura de la Unión Europea, prevista para el lunes, 26 de febrero.

Varias semanas después de que se iniciaran las movilizaciones espontáneas por todo el país y que llegaron a congregar en la capital leonesa a 1.500 tractores, hoy se produjo la primera tractorada convocada de manera oficial y conjunta por las cuatro organizaciones agrarias de la provincia: la Asociación de Jóvenes Agricultores de León (Asaja), las alianzas Unión de Ganaderos y Agricultores de León-Unión de Pequeños Agricultores (Ugal-UPA) y la Unión de Campesinos Autónomos de León-Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Ucale-Coag) y la Unión de Campesinos.

A la cabeza de la manifestación, el secretario general de Asaja en Castilla y León, José Antonio Turrado, se mostró “satisfecho” con la buena aceptación de la convocatoria, aunque reconoció que “un sindicalista agrario siempre tiene que pedir más” al tratarse de “un momento importante para protestar” ante la celebración del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, donde “se tratarán muchos de los temas que preocupan a los agricultores y ganaderos leoneses”.

“Entendemos que las movilizaciones tienen que ser pacíficas y respetando la ley y creo que la ciudadanía nos entiende, igual que lo hacen todas las empresas que prestan servicio al sector y que hoy están aquí apoyándonos, tal y como han estado en ocasiones anteriores y en el futuro”, apuntó.

Sobre la reunión del lunes y después de que la Comisión Europea “haya dicho que va por el buen camino”, Turrado destacó la preocupación de León por “la rotación de cultivos y el barbecho”, cuestiones “sobre las que versó dicha comunicación. “Tenemos que creérnoslo”, declaró, convencido de que “el ministro ha hecho una propuesta firme para unos cambios muy concretos para España y de los que León se vería beneficiada”. Por ello, destacó que la convocatoria de hoy servirá también para que “el ministro tenga fuerza en la negociación” y en Europa sepan que “el sector está siendo muy exigente para que haya cambios”.

Mucho más crítico se mostró el presidente de la UCCL, Juan Antonio Rodríguez, quien consideró que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, “tiene que cambiar el rumbo” porque “se está equivocando”, ya que “no se puede poner en contra de los agricultores”, sino que “se tiene que poner a favor de ellos”.

“El ministro quiere hacer un lavado de cara para intentar calmar o apaciguar al sector, pero no va a ser posible y de cara a la reunión en Bruselas sabe perfectamente que no va a poder contar con las cláusulas espejo, ni va a poder hacer absolutamente nada con lo relativo a precios, así que no sé a qué está esperando”, resaltó Rodríguez, al tiempo que le pidió que “deje de engañar a los agricultores y se ponga a trabajar para intentar conseguir algo de cara al futuro”.

Finalmente, la secretaria general de Ugal-Upa, Sonia Castro, celebró y agradeció la “buena aceptación de la movilización” con la que espera “poder conseguir muchas cosas”. “Somos todos uno, hayamos salido en anteriores ocasiones o no, yo personalmente lo hice el día 6 cuando ya era legal, pero no salimos antes porque no podíamos pedir a la gente que acudiera a algo que no lo era”, señaló “agradecida de la lucha”.

De la reunión del Consejo de Agricultura europeo, Castro confía en que sirva para “flexibilizar muchas de las normas que dependen de la Unión Europea”, en cuestiones como “sanidad animal o normativas de la PAC como rotaciones o barbechos”, porque “no todos los países ni todos los años climatológicos son iguales”.