El semanario “Aquiana” y la historia del Bierzo

En la Red se halla de todo o de casi todo y entre otra infinidad de datos y noticias he localizado algunos referentes al desaparecido semanario berciano “Aquiana”. En 2018 y en este mismo medio digital el escritor César Gavela publicó un artículo sobre Ignacio Fidalgo y sobre el semanario que dirigió esto es “Aquiana”. Al leer este artículo precitado me ha sentido identificado en parte con C. Gavela.

Yo creo que cuando comencé a escribir en serio fue precisamente en el semanario “Aquiana” allá en abril del año 1987. Fue D. Miguel el párroco de mi pueblo, Castropodame el que me dijo que en “Aquiana” podría publicar artículos sobre la historia el pueblo, eso sií sin cobrar, algo que no me importó en absoluto. No voy a detallar aquí todo lo que escribí. Fuero mas de 30 artículos. En cualquier caso más que el dato numérico lo importante era la ilusión con la que yo escribía y leía lo escrito una vez publicado.

Esos artículos constituyeron el embrión de lo que ya en los años 90 del sigo pasado fue un voluminoso libro (600 paginas) sobre la historia de Castropodame entendiendo como tal básicamente la pedanía , aunque también aparece datos referentes a poblaciones del entorno algunas tan importantes como Ponferrada o Bembibre.

Con el paso de los años, bastantes años , es hora me parece de recopilar y analizar todo lo hecho a lo largo de varias décadas. En esta labor estoy . En la biblioteca municipal de Ponferrada hay una extensa colección de números de “Aquiana”. Debe haber al menos un ejemplar de cada uno de los números publicados. Así pues me siento tranquilo al saber que todo lo que yo publiqué está bien guardado.

No obstante sé que además de los datos que yo publiqué y por iniciativa del propio Ignacio Fidalgo hubo al menos dos publicaciones mas sobre la historia de mi pueblo. Una en el año 1967, es decir cuando yo sólo contaba 11 años y nada sabía de la historia de Castropodame.

Una vez que yo entré en contacto con el semanaria “Aquiana” y su director (era ya el año 2000) fue el propio I. Fidalgo el que publicó un curioso artículo sobre los morteros de las minas de oro romanas de Castropodame. Recuerdo como en alguna ocasión incluso trató al parecer de asesorar al ayuntamiento de Castropodame, cuando se estaba pensando en diseñar un escudo ,en este caso para todo el municipio.

Lo acecido con Castropodame es sólo un ejemplo. El afán de estudiar y escribir sobre temas de interés histórico es bien notorio y estoy convencido de que un análisis sosegado de todos los números de ese desaparecido semanario, pueden constituir una interesante fuente de datos para investigar la historia de muchos pueblos del Bierzo.

En enero del año 2010 y según he visto en la Red falleció I. Fidalgo. El semanario “Aquiana” no sé cuando desapareció, quizá en ese año o quizá ya antes, pero en cualquier caso esto es lo menos importante. Para mí y como escritor ese semanario supuso en buena medida, mi plataforma de salida. Siempre estaré pues agradecido por ello y además es importante saber que en las páginas de ese ya desaparecido semanario y como he señalado deben hallarse datos bastante curiosos sobre la historia de la comarca del Bierzo. Esto es lo importante y por ello he tenido a bien escribir todo esto.

Bembibre 9 de marzo de 2022

Rogelio Meléndez Tercero