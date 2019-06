El Sergas convoca las oposiciones para 354 plazas en diversas categorías de atención primaria y 772 plazas de auxiliares de enfermería

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica en su edición del tres de junio las resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos del Sergas por las que se convocan los concursos-oposición para el ingreso en las categorías de médico de familia, pediatra de atención primaria, odontólogo de atención primaria y técnico en cuidados auxiliares de enfermería. En concreto, se convocan un total de 254 plazas para la categoría de médico de familia, 93 para pediatra de atención primaria, 7 para odontólogo de atención primaria y 772 para personal técnico en cuidados de enfermería.

Las personas interesadas en formar parte del proceso selectivo deberán cubrir una única solicitud de participación, en modelo normalizado, a través de la Oficina Virtual del Profesional (Fides/Expedient-y/Procesos/OPE). Este formulario estará disponible a partir de mañana. El plazo de inscripción es de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria, por lo que finalizará el próximo 3 de julio.

Como novedades en este proceso, se realizará la verificación de ciertos requisitos de participación a través de la plataforma de interoperabilidad de la Xunta de Galicia, PasaXe!. Esto implica que las personas aspirantes que no se opongan en el formulario de solicitud de participación a la consulta a través de la plataforma de interoperabilidad, no tendrán el deber de aportar documentación acreditativa como el DNI o NIE, el certificado de discapacidad o el certificado de familia numerosa de carácter general o especial si fueron expedidos por organismos de la Comunidad Autónoma de Galicia, y la certificación de antigüedad como demandante de empleo y de no percibir, en el momento actual, prestación o subsidio por desempleo en cualquier parte del territorio nacional.

Al margen de estos supuestos y, en el caso de oponerse a la consulta, los aspirantes deberán aportar la documentación acreditativa de los requisitos, tal y como se venía haciendo habitualmente. La comprobación del requisito se realizará de manera automática en el momento de confirmar la inscripción y podrá confirmarse con posterioridad por el órgano convocante.

Los méritos a tener en cuenta en la fase de concurso están recogidos en la resolución de la convocatoria que publica el DOG. Las personas interesadas deberán registrarlos debidamente en su expediente profesional electrónico y acreditarlos documentalmente en la forma y plazos indicados en la convocatoria.

En esta convocatoria se habilitó la opción de presentación de la instancia de participación en el proceso electrónicamente, mediante su firma con certificado digital o DNI electrónico.