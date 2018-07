El Sindicato de Policías municipales denuncia haber sido “excluido” de las negociaciones sobre la plantilla del Ayuntamiento

Imagen de archivo de la Policía de Ponferrada. / QUINITO

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León afirma que “desde el primer momento los representantes de este sindicato han sido excluidos de las reuniones que se han desarrollado al efecto en la mesa general de negociación”, sobre la consolidación y ampliación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Ponferrada.

“La actual legislación excluye de la mesa general de negociación a aquellos sindicatos, con excepción de los más representativos (CCOO, CSIF y UGT), que no posean un 10 % de representación en junta de personal y comité de empresa. De esta forma, aunque este sindicato sobrepasa el 10 % de representación en la junta de personal, órgano de representación de los funcionarios, no tiene representación en el comité de empresa, órgano de representación del personal laboral, ya que el cargo de policía implica ser funcionario y no personal laboral”, afirma en un comunicado.

De esta forma, “aunque el Sindicato de Policías tiene el doble de representación que otros sindicatos ‘más representativos’, como es el caso de UGT, la realidad es que UGT sí que puede estar en la mesa general de negociación y el Sindicato de Policías no”, apostilla.

Por todo ello, quiere dejar claro que no ha pactado ningún acuerdo con el Ayuntamiento de Ponferrada y en reunión de la mesa de funcionarios celebrada este jueves día 5 de julio ha votado en contra del acuerdo alcanzado por el resto de sindicatos con la administración para la Plantilla de Personal para el ejercicio 2018 y siguientes. “Entendemos que este Ayuntamiento debe realizar de una vez por todas la RPT y su correspondiente valoración de todos y cada uno de los puestos de trabajo, y no solo de algunos, dejando de lado a los demás”, indican.

De las plazas que el Ayuntamiento sacará a concurso a partir de este año 16 corresponden a policías municipales.